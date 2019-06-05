США обвинили Россию в опасном перехвате самолета-разведчика

Российский Су-35 пролетел на большой скорости перед американским самолетом

Фото: Pixabay

Над Средиземным морем российский истребитель Су-35 провел небезопасный перехват американского самолета-разведчика P-8A Poseidon. Об этом сообщили в пресс-службе 6-го флота ВМС США.

"4 июня 2019 года самолет США P-8A Poseidon, совершавший полет в международном воздушном пространстве над Средиземным морем, был перехвачен три раза российским Су-35 в течение 175 минут. Первое и третье взаимодействие были расценены как безопасные. Второе взаимодействие было определено как небезопасное, поскольку Су-35 пролетел на большой скорости непосредственно перед самолетом, выполнявшим задание, что поставило под угрозу пилотов и членов экипажа", – говорится в сообщении.

Как отметили американские военные, экипаж P-8A сообщил о турбулентном воздействии спутных струй воздуха после второго перехвата. Его длительность составляла примерно 28 минут.

"Хотя российский самолет действовал в международном воздушном пространстве, это взаимодействие было безответственным. Мы ожидаем поведения в соответствии с международными стандартами для обеспечения безопасности и предотвращения инцидентов", – добавили в 6 флоте ВМС США.

Напомним, не так давно российские истребители Су-27 перехватили стратегический американский бомбардировщик B-52H, проводивший разведку у границ России. Инцидент произошел над нейтральными водами Балтийского моря.

А в январе США и Канада перехватили два российских стратегических бомбардировщика. Российская тяжелая авиация была обнаружена неподалеку Северной Америки – американцам попались на радары два бомбардировщика Ту-160 "Белый лебедь".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " США обвинили Россию в опасном перехвате самолета-разведчика". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"