США обвинили Россию в развертывании новых запрещенных договором ракет
Россия развернула уже четыре дивизиона крылатых ракет 9М729
США заявили союзникам о том, что Россия развернула еще один дивизион ракет 9М729, что нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Как сообщил источник издания, США недавно сообщили западным союзникам о том, что Россия к настоящему времени развернула четыре дивизиона крылатых ракет 9М729, а "три месяца назад, как утверждалось, у России было три таких дивизиона". По версии источника, в общей сложности, Россия располагает почти 100 такими ракетами.
Как сообщалось, Россия и НАТО полностью разошлись в позициях по ракетному договору. Американская администрация считает недостаточным для устранения своих претензий к России по ДРСМД статичный показ Москвой крылатой ракеты наземного базирования 9М729. С точки зрения США, ракета 9М729 не может быть модифицирована и потому должна быть уничтожена.
Крылатая ракета 9М729 является модернизированным вариантом крылатой ракеты 9М728, которая входит в состав комплекса "Искандер-М". США считают, что дальность ракеты 9М729 превышает ограничение в 500 км, установленное ДРСМД.
Напомним, договор о сокращении ракет средней и малой дальности был подписан США и СССР в 1987 году, предусматривает отказ от производства, испытаний и развертывания баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности.
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