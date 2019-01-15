Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
28,02
32,13
УКР
Главная   Мировые новости   США

США обвинили украинского хакера во взломе базы данных Комиссии по ценным бумагам

Сегодня, 22:20

В сентябре 2017 года Комиссия заявила об обнаружении взлома своей корпоративной базы данных Edgar

Фото: Wylsacom
Фото: Wylsacom.
США обвинили украинского хакера во взломе базы данных Комиссии по ценным бумагам https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c3/e40/04d/5c3e4004dc01c.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c3/e40/04d/5c3e4004dc01c.jpg США В сентябре 2017 года Комиссия заявила об обнаружении взлома своей корпоративной базы данных Edgar

Власти США выдвинули обвинения украинскому хакеру и нескольким другим в связи с их предполагаемой ролью в схеме обмена непубличными корпоративными доходами, полученными путем проникновения в базу данных Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Об этом сообщает Reuters.

В сентябре 2017 года Комиссия заявила об обнаружении взлома своей корпоративной базы данных Edgar, используемой публично торгуемыми компаниями, управляющими капиталом.

Власти заявили, что 27-летний Александр Еременко из Киева и другие его сообщники получили тысячи "тестовых заявок", в том числе примерно 157 объявлений о доходах, взломав Edgar через литовский сервер, а затем поделились ими с сетью трейдеров.

По данным SEC, эти трейдеры, состоящие из восьми человек и компаний в США, России и Украине, затем получили незаконную прибыль в размере более $4,1 млн, торгуя взломанной информацией в период с мая по октябрь 2016 года.

Читайте также

В обвинительном акте из 16 пунктов, поданном в окружной суд США в Ньюарке, штат Нью-Джерси, Министерство юстиции США обвинило Еременко и Артема Радченко, еще одного украинского гражданина, который, по его словам, привлекал трейдеров к незаконной деятельности, в компьютерном мошенничестве и других преступлениях.

SEC подала соответствующие гражданские обвинения против Еременко и еще восьми подозреваемых.

Согласно судебным документам, Еременко находится на свободе с момента предъявления ему в 2015 году уголовного обвинения в краже более 150 000 закрытых корпоративных пресс-релизов от дистрибьюторов Business Wire, Marketwired и PR Newswire.

Напомним, за взлом криптокошельков украинцу грозит два года тюрьмы. Для анонимного распространения вредоносного ПО злоумышленник арендовал виртуальные серверы.

Ранее мы писали, что хакеры выводят из строя компьютеры при помощи ошибки в Chrome. В фейковую страницу встроен специальный код, который заставляет атакованную машину многократно переходить по URL.

В то же время США обещают помочь Украине по укреплению кибербезопасности. В Госдепе считают, что русские, и в особенности российское правительство, видят Украину как уязвимую цель и пытаются различными путями подрывать уверенность в ее демократических институтах.

США, хакер, база данных, украинец, взлом, ценные бумаги

Вы сейчас просматриваете новость " США обвинили украинского хакера во взломе базы данных Комиссии по ценным бумагам". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хакер, "сливший" данные Меркель и президента Германии, задержан

8 января, 11:27

20-летний немец с запада страны признался в содеянном и раскрыл детали кибератаки

Крупнейшая кибератака в Германии: данные Меркель и сотен депутатов "слили" в сеть

4 января, 12:03

Спецслужбы расследуют хакерскую атаку на депутатов, журналистов и деятелей шоу-бизнеса в ФРГ

Хакеры из Украины заработали за год 22 млн долларов за продажу данных в DarkNet

28 декабря 2018, 06:24

Жертвами группировки были граждане Украины, Канады, Великобритании, Испании, Франции

Хакеры выводят из строя компьютеры при помощи ошибки в Chrome

26 декабря 2018, 07:48

В фейковую страницу встроен специальный код, который заставляет атакованную машину многократно переходить по URL

За взлом криптокошельков украинцу грозит два года тюрьмы

26 декабря 2018, 04:58

Для анонимного распространения вредоносного ПО злоумышленник арендовал виртуальные серверы

В Черновицкой области хакер-подросток распространил данные 350 тыс. пользователей

23 декабря 2018, 03:45

Жертвами преступных действий молодого человека стали пользователи таких почтовых сервисов, как i.ua, ukr.net, gmail.com и других учетных записей

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Потепление и снег: прогноз погоды в Украине на неделю

12 января, 07:21

14 января, в понедельник средняя температура днем по всей Украине составит от -1 до +1

Чего ждать пенсионерам в 2019 году: выплаты вырастут, а накопительные пенсии отсрочат

9 января, 07:38

Средняя пенсия в стране вырастет минимум на 20%

Прогноз погоды на весь 2019 год: морозы в январе, но жара придет уже в апреле

4 января, 07:00

Ученые говорят: природные катаклизмы станут разрушительнее и повторяться будут чаще

Выборы-2019: кто идет и с чем идет

2 января, 07:22

Потенциальных кандидатов в президенты можно условно разделить на три группы