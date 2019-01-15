США обвинили украинского хакера во взломе базы данных Комиссии по ценным бумагам

В сентябре 2017 года Комиссия заявила об обнаружении взлома своей корпоративной базы данных Edgar

Фото: Wylsacom.

США обвинили украинского хакера во взломе базы данных Комиссии по ценным бумагам https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c3/e40/04d/5c3e4004dc01c.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c3/e40/04d/5c3e4004dc01c.jpg 2019-01-15T22:20:45+02:00 США В сентябре 2017 года Комиссия заявила об обнаружении взлома своей корпоративной базы данных Edgar

Власти США выдвинули обвинения украинскому хакеру и нескольким другим в связи с их предполагаемой ролью в схеме обмена непубличными корпоративными доходами, полученными путем проникновения в базу данных Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Об этом сообщает Reuters.

В сентябре 2017 года Комиссия заявила об обнаружении взлома своей корпоративной базы данных Edgar, используемой публично торгуемыми компаниями, управляющими капиталом.

Власти заявили, что 27-летний Александр Еременко из Киева и другие его сообщники получили тысячи "тестовых заявок", в том числе примерно 157 объявлений о доходах, взломав Edgar через литовский сервер, а затем поделились ими с сетью трейдеров.

По данным SEC, эти трейдеры, состоящие из восьми человек и компаний в США, России и Украине, затем получили незаконную прибыль в размере более $4,1 млн, торгуя взломанной информацией в период с мая по октябрь 2016 года.

В обвинительном акте из 16 пунктов, поданном в окружной суд США в Ньюарке, штат Нью-Джерси, Министерство юстиции США обвинило Еременко и Артема Радченко, еще одного украинского гражданина, который, по его словам, привлекал трейдеров к незаконной деятельности, в компьютерном мошенничестве и других преступлениях.

SEC подала соответствующие гражданские обвинения против Еременко и еще восьми подозреваемых.

Согласно судебным документам, Еременко находится на свободе с момента предъявления ему в 2015 году уголовного обвинения в краже более 150 000 закрытых корпоративных пресс-релизов от дистрибьюторов Business Wire, Marketwired и PR Newswire.

Напомним, за взлом криптокошельков украинцу грозит два года тюрьмы. Для анонимного распространения вредоносного ПО злоумышленник арендовал виртуальные серверы.

Ранее мы писали, что хакеры выводят из строя компьютеры при помощи ошибки в Chrome. В фейковую страницу встроен специальный код, который заставляет атакованную машину многократно переходить по URL.

В то же время США обещают помочь Украине по укреплению кибербезопасности. В Госдепе считают, что русские, и в особенности российское правительство, видят Украину как уязвимую цель и пытаются различными путями подрывать уверенность в ее демократических институтах.

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