США обвинили в "государственном терроризме": подробности скандала

Власти Кубы, против которой США периодически продолжают вводить новые санкции, обвинили Вашингтон в "государственном терроризме".

Об этом на своей странице в Twitter заявил кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес Паррилья после того, как Белый дом внес Кубу (а также Венесуэлу, Иран, КНДР и Сирию) в список стран, которые недостаточно сотрудничают со США в сфере борьбы с терроризмом. Это предполагает эмбарго на экспорт в эти страны военной продукции и услуг.

"Власти США помещают Кубу в лживый список стран, которые якобы не сотрудничают в борьбе с терроризмом, однако сами не предотвратили и не осудили теракт против нашего посольства в Вашингтоне 30 апреля. Они умалчивают об истории своего государственного терроризма против Кубы", – написал дипломат.

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Паррилья имеет в виду инцидент, который произошел в Вашингтоне ночью 30 апреля – мужчина обстрелял здание посольства Кубы. И хотя никто не пострадал, зданию был нанесен ущерб.

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Стрелявшего определили – им оказался 42-летний Александер Аласо из Техаса. Мужчине предъявили обвинения в "нападении с целью убийства" и поместили под стражу.

Напомним, в прошлом году США внесли в свой "черный список" пять кубинских гостиниц, которые принадлежат вооруженным силам этой страны.

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А еще несколькими месяцами ранее Америка ввела визовые ограничения против кубинских чиновников, ответственных за условия труда кубинских врачей в рамках зарубежных программ.

Таким образом, на политику Белого дома не смогли повлиять ни принятие Островом свободы новой Конституции, ни первые выборы президента:

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