США обвиняют в атаке WannaCry северокорейского хакера

Министерство юстиции США готово обвинить северокорейского хакера в проведении глобальной атаки вируса WannaCry в 2017 году и кибер-атаки на компанию Sony Corp в 2014 году.

Об этом пишет Reuters.

По словам источника, обвинения и разглашение имен хакеров является частью стратегии правительства США по сдерживанию будущих кибератак. Северокорейского хакера также обвинят во взломе центрального банка Бангладеш в 2016 году.

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В 2014 году чиновники США заявили, что северокорейские хакеры несут ответственность за крупное вторжение в корпорацию Sony, что привело к утечке внутренних документов и уничтожению данных.

Нападение состоялось после того, как Пхеньян направил письмо в ООН с требованием, чтобы Sony прекратила съемки кинокомедии, в которой изображается убийство персонажа, похожего на северокорейского лидера Ким Чен Ына.

В то время ФБР заявило о наличии доказательств, связывающие Северную Корею с этим взломом и другими в Южной Корее.

Напомним, вирус WannaCry (WannaCrypt) начал массово блокировать компьютеры на базе Windows по всему миру 12 мая минувшего года. Данные на жестком диске шифровались, а за их возврат вирус требовал перечислить выкуп на биткоин-кошельки. От вируса пострадали британские больницы, компьютеры российских ведомств и другие компании. Ущерб от атаки оценили в миллиард долларов.

27 июня в Украине также началось распространение вируса Petya — схожей зловредной программы, которая использовала аналогичную уязвимость в Windows. Эта кибератака стала самой масштабной в истории страны.