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США объявили грант на разоблачение российских фейков о здравоохранении

23 мая, 15:00

Татьяна Очеретяна

В России уже раскритиковали эту инициативу

Бюро глобальных связей с общественностью Государственного департамента США объявило конкурс на получение гранта в 250 000 долларов на анализ российских дезинформационных кампаний в сфере здравоохранения. Об этом сообщает DW.

Заявки на этот грант смогут подать иностранные некоммерческие организации, высшие учебные заведения и коммерческие структуры. Они должны "иметь опыт анализа противодействия российской дезинформации", а также стратегии для "подготовки отчета о российских и советских кампании по дезинформации, связанные со сферой здравоохранения".

Посольство РФ в свою очередь уже раскритиковало инициативу Госдепартамента США.

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По последним официальным данным, всего в России насчитали 335 882 инфицированных коронавирусом и 3388 летальных исходов. Впрочем, издание Financial Times и The New York Times ранее сообщили, что количество жертв от последствий заражения коронавирусом в России может быть на 70 процентов выше, чем в официальной статистике.

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МИД РФ требует от этих медиа опровергнуть эту информацию.

Напомним, в Госдепе считают, что Россия использовала тысячи учетных записей в социальных сетях для распространения паники.

Также мы рассказывали, что в России хотят использовать коронавирус для отмены всех санкций.

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Россия США грант Госдепартамент США дезинформация

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