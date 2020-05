США объявили грант на разоблачение российских фейков о здравоохранении

Бюро глобальных связей с общественностью Государственного департамента США объявило конкурс на получение гранта в 250 000 долларов на анализ российских дезинформационных кампаний в сфере здравоохранения. Об этом сообщает DW.

Заявки на этот грант смогут подать иностранные некоммерческие организации, высшие учебные заведения и коммерческие структуры. Они должны "иметь опыт анализа противодействия российской дезинформации", а также стратегии для "подготовки отчета о российских и советских кампании по дезинформации, связанные со сферой здравоохранения".

Посольство РФ в свою очередь уже раскритиковало инициативу Госдепартамента США.

По последним официальным данным, всего в России насчитали 335 882 инфицированных коронавирусом и 3388 летальных исходов. Впрочем, издание Financial Times и The New York Times ранее сообщили, что количество жертв от последствий заражения коронавирусом в России может быть на 70 процентов выше, чем в официальной статистике.

МИД РФ требует от этих медиа опровергнуть эту информацию.

Напомним, в Госдепе считают, что Россия использовала тысячи учетных записей в социальных сетях для распространения паники.

Также мы рассказывали, что в России хотят использовать коронавирус для отмены всех санкций.

