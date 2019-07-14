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США объявят о введении санкций против Турции из-за покупки С-400

14 июля, 02:44

Выбор стоял между тремя разными пакетами мер, из которых был выбран наиболее целесообразный

Фото: Википедия
Фото: Википедия.

Администрация президента США Дональда Трампа определилась с пакетом санкций в отношении Турции, которые будут введены из-за приобретения Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Как сообщило в субботу агентство Блумберг со ссылкой на собственные источники, официально о введении ограничительных мер будет объявлено в ближайшие дни.

По данным агентства, выбор стоял между тремя разными пакетами мер, из которых был выбран наиболее целесообразный. При этом источники Блумберг не уточнили, в чем именно будут заключаться и какие сферы затронут санкции, которые теперь должны быть одобрены непосредственно хозяином Белого дома.

Блумберг подчеркивает, что Вашингтон намерен объявить о своих намерениях ввести ограничительные меры в конце следующей недели. По мнению одного из источников агентства, это будет сделано для того, чтобы введение санкций не совпало по времени с годовщиной попытки государственного переворота, которая была предпринята 15 июля 2016 года группой солдат и офицеров ВС Турции. Таким образом Вашингтон хочет избежать дополнительных спекуляций на тему того, что США стояли за этими событиями.

Между тем, в аэропорт Мюртед под Анкаройприбыл еще один, уже четвертый, самолет с компонентами российских комплексов С-400 на борту. 

Поставка компонентов С-400 началась вчера.

Напомним, ранее постпред США в НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон призвал Анкару отказаться от закупки у России зенитно-ракетных комплексов С-400, если хочет получить от США истребители F-35.

Кроме того, в ответ на такой шаг Турции США уже исключили 26 турецких военнослужащих из программы подготовки работы с истребителями F-35 из соображений безопасности.

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Тег Россия, США, Турция, покупка, санкции, с-400

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Источник:

ТАСС

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