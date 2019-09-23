США оценили потери Ирана от американских санкций

По словам спецпредставителя США, иранские марионетки, уже жалуются на недостаток финансирования

/ Фото: AFP

Иран потерял от американских санкций, направленных на нефтяной сектор страны, до $ 50 млрд.

Об этом заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

"Одни только наши нефтяные санкции лишили режим суммы до $50 млрд", – заявил Хук.

По словам спецпредставителя США, "иранские марионетки, в том числе "Хезболла", уже жалуются на недостаток финансирования".

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Хук призвал другие страны присоединиться к США в давлении на Иран.

Напомним, президент США Дональд Трамп одобрил отправку на Ближний Восток дополнительных войск. Такое решение глава государства принял в ответ на запросы о подкреплениях со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ.

Ранее стало известно, что коалиция под руководством Саудовской Аравии начала боевую операцию вблизи Йемена против повстанцев-хуситов, которые взяли на себя ответственность за нападения на саудовские нефтяные объекты.

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Напомним, американские власти считают Иран причастным к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии. В Вашингтоне намерены и далее следовать политике "максимального давления" на Тегеран.

Также министерство обороны Саудовской Аравии продемонстрировало обломки дронов и ракет в качестве доказательств, что атаки на объекты нефтяной отрасли совершил Иран.

Кроме этого, мы писали, что Саудовская Аравия уже полностью восстановила поставки энергоносителей. В сентябре страна будет поддерживать поставки нефти клиентам в полном объеме.

Ранее Госдепартамент США заявил, что Вашингтон создает коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в Персидском заливе.

Ситуация в Персидском заливе является одной из самых важных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете "Сегодня":

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