США одобрили поставки Польше 32 истребителей F-35

Разрешение на выполнение договоренностей с Польшей, которые в соответствии с национальным законодательством выдает Госдепартамент США, получено

F-35 / Фото: Flickr

Американская администрацияприняла решение продать Польше32 истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 на общую сумму 6,5 млрд долларов. Об этом сообщило Управление Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности DSCA.

Управление отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между Вооруженными силами США и других стран, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны.

Разрешение на выполнение договоренностей с Польшей, которые в соответствии с национальным законодательством выдает Госдепартамент США, получено. Американская администрация официально уведомила Конгресс США о принятом ею решении. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение этого военного контракта и его возможное блокирование.

Реклама

Напомним, ранее министерство обороны Польши сообщило о планах приобрести к 2026 году 32 многоцелевых самолета пятого поколения в рамках технической модернизации Вооруженных сил республики.

На данный момент польские ВВС вооружены МиГ-29, но власти страны хотят их постепенно снимать с вооружения. Кроме того, Польша также располагает 48 истребителями четвертого поколения F-16 и 18 Cу-22.

Стоит отметить, что поводом для беспокойства стала недавняя авиакатастрофа – на востоке Польши разбился МиГ-29. Однако падают самолеты российского производства не только этой модели. Как мы уже писали, в январе на военный аэродром Воздушно-космических сил РФ в Мурманской области потерпел крушение сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама