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США официально "переименовали" Киев в международной базе

13 июня, 09:09

Правильная транслитерация теперь будет использоваться не только в Штатах

Фото: Getty Images

На фоне того, как мировые аэропорты меняют названия Киева, Львова и Одессы, Совет США по географическим названиям изменил в своей международной базе написание названия столицы Украины с "Kiev" на "Kyiv". Об этом сообщило посольство Украины в Соединенных Штатах на странице в  Facebook.

Изменения в написании на английском языке столицы Украины с "Kiev" на "Kyiv в официальную базу Совета США по географическим названиям будут внесены 17 июня. 

В сообщении отмечается, что "официально в Соединенных Штатах Америки и в международном использовании" будет применяться именно написание "Kyiv". 

Посольство Украины отметило чрезвычайно важное значение такого изменения, так как, оно будет использовано не только в самих США, но и, например, на международных авиарейсах и в иностранных аэропортах. Ведь Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) использует именно базу Совета США по географическим названиям для обозначения пунктов вылета и прибытия самолетов по всему миру.

Напомним, ранее руководство Манчестерского аэропорта присоединилось к международной инициативе CorrectUA и привело написание названия столицы Украины в соответствии с украинской, а не русской транслитерацией.

Кроме того, крупнейший аэропорт мира "переименовал" украинские города и теперь будет указывать Киев, Одессу, Львов и Запорожье в украинской транслитерации. Как рассказывали новости "Сегодня", эта воздушная гавань была открыта в марте-2019:

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Тег переименование, KyivNotKiev

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