США охватили масштабные лесные пожары: видео огненного "ада"

В американском штате Калифорния продолжаются лесные пожары, огонь охватил большие территории и подбирается к окрестностям одного из крупнейших городов штата, Лос-Анджелеса.
В окрестностях Лос-Анджелеса были эвакуированы более 100 тысяч человек. Стихия унесла жизнь одного человека.
По предварительным данным, масштабный пожар произошел из-за неполадок в работе линий электропередачи около города Пулга.
Ранее сообщалось, что лесные пожары на юге штата уничтожили целый городок из домов на колесах. Сначала загорелась помойка, а сильный ветер быстро раздул пламя. Огонь превратил в пепелище больше сотни трейлеров.
Из-за жаркой погоды и сильного ветра в Калифорнии отключили электричество двум миллионам людей – чтобы потенциальные неисправности не спровоцировали возгорание. Впрочем, это не очень помогло.
Отметим, весь мир борется с угрозой лесных пожаров. Ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что семь стран Южной Америки подписали соглашение о защите лесов Амазонии после пожаров. Пакт подписали президенты Колумбии, Эквадора, Перу и Боливии, а также представители Бразилии, Гайаны и Суринама. Власти Венесуэлы, на территории которой также расположены амазонские леса, на встречу приглашены не были.
Также мы писали о том, что в Индонезии из-за лесных пожаров небо окрасилось в красный цвет. Жители Джамби пожаловались, что из-за мглы у них болят глаза и першит в горле.
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