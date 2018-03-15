США охватили массовые протесты школьников

Сегодня, 02:05

Акция охватила большую часть территории Соединенных Штатов

фото AFP
фото AFP

Тысячи учащихся старших школ Соединенных Штатов вышли в среду на акцию против свободной продажи оружия в стране, а также памяти 17-ти погибших людей во время массовой стрельбы в прошлом месяце в одной из школ Флориды.

Акция охватила большую часть территории Соединенных Штатов, сообщает Укринформ.

В частности, в Вашингтоне более двух тысяч старшеклассников вышли под Белый дом, где 17-минутным молчанием почтили память 17-ти погибших в перестрелке в старшей школе Паркленда.

Сначала протестующие скандировали лозунги против свободного оборота оружия в стране, что приводит к невинным жертвам, в том числе среди детей. Ровно о 10 утра ученики провели "молчаливую" акцию, сидя на земле спиной к резиденции американского президента.

Школьные протесты в среду прошли во многих городах Соединенных Штатов. Дети выходили на улицы, а также собирались внутри помещений, чтобы продемонстрировать свою позицию против беспрепятственной продажи оружия в США. В штате Индиана ученики одной из школ сформировали сердце на футбольном поле. В северных штатах, таких как Мейн, Массачусетс, несмотря на зимний циклон, снег и морозы, дети прошли по улицам с обращением к Национальной стрелковой организации усилить контроль над продажей оружия.

Напомним, стрельба произошла 14 февраля в средней школе Marjory Stoneman Douglas, которая находится в 30 милях к северу от Форт-Лодердейла, Флорида. Ранее Флорида считалась одним из самых безопасных мест.

В результате действий стрелка было убито 17 человек, более 50 получили ранения

После смертельной стрельбы возникли вопросы о том, что официальные лица и знакомые пропустили предупреждающие знаки у подростка, как и то, что у юноши были проблемы с психикой. Также одноклассники, родственники и соседи описали обвиняемого как смутного одиночку, который часто говорил об оружии и хвастался своей одержимостью оружием в соцсетях. И Джим Гард, учитель математики в школе, рассказал, что подросток ранее был идентифицирован как потенциальная угроза для других учащихся.

Власти отмечают, что это уже 18-й случай стрельбы в школах в США с начала 2018 года.
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