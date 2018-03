США охватили массовые протесты школьников

Тысячи учащихся старших школ Соединенных Штатов вышли в среду на акцию против свободной продажи оружия в стране, а также памяти 17-ти погибших людей во время массовой стрельбы в прошлом месяце в одной из школ Флориды.

Акция охватила большую часть территории Соединенных Штатов, сообщает Укринформ.

В частности, в Вашингтоне более двух тысяч старшеклассников вышли под Белый дом, где 17-минутным молчанием почтили память 17-ти погибших в перестрелке в старшей школе Паркленда.

Сначала протестующие скандировали лозунги против свободного оборота оружия в стране, что приводит к невинным жертвам, в том числе среди детей. Ровно о 10 утра ученики провели "молчаливую" акцию, сидя на земле спиной к резиденции американского президента.

