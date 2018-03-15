США охватили массовые протесты школьников

Тысячи учащихся старших школ Соединенных Штатов вышли в среду на акцию против свободной продажи оружия в стране, а также памяти 17-ти погибших людей во время массовой стрельбы в прошлом месяце в одной из школ Флориды.

Акция охватила большую часть территории Соединенных Штатов, сообщает Укринформ.

В частности, в Вашингтоне более двух тысяч старшеклассников вышли под Белый дом, где 17-минутным молчанием почтили память 17-ти погибших в перестрелке в старшей школе Паркленда.

In a show of unity and political solidarity, waves of students marched out of class to demand stricter gun laws and an end to school massacres https://t.co/T6tGZUm6nZ pic.twitter.com/7bVCOjFMu9 — CNN (@CNN) 14 марта 2018 г.

Сначала протестующие скандировали лозунги против свободного оборота оружия в стране, что приводит к невинным жертвам, в том числе среди детей. Ровно о 10 утра ученики провели "молчаливую" акцию, сидя на земле спиной к резиденции американского президента.

Across the United States, students are walking out of school to say enough is enough with regards to gun violence and mass shootings



More photos from the walkouts: https://t.co/gPVEXOgGoH pic.twitter.com/stV5Qi8usT — CNN (@CNN) 14 марта 2018 г.

Школьные протесты в среду прошли во многих городах Соединенных Штатов. Дети выходили на улицы, а также собирались внутри помещений, чтобы продемонстрировать свою позицию против беспрепятственной продажи оружия в США. В штате Индиана ученики одной из школ сформировали сердце на футбольном поле. В северных штатах, таких как Мейн, Массачусетс, несмотря на зимний циклон, снег и морозы, дети прошли по улицам с обращением к Национальной стрелковой организации усилить контроль над продажей оружия.

Напомним, стрельба произошла 14 февраля в средней школе Marjory Stoneman Douglas, которая находится в 30 милях к северу от Форт-Лодердейла, Флорида. Ранее Флорида считалась одним из самых безопасных мест.

В результате действий стрелка было убито 17 человек, более 50 получили ранения.

После смертельной стрельбы возникли вопросы о том, что официальные лица и знакомые пропустили предупреждающие знаки у подростка, как и то, что у юноши были проблемы с психикой. Также одноклассники, родственники и соседи описали обвиняемого как смутного одиночку, который часто говорил об оружии и хвастался своей одержимостью оружием в соцсетях. И Джим Гард, учитель математики в школе, рассказал, что подросток ранее был идентифицирован как потенциальная угроза для других учащихся.

Власти отмечают, что это уже 18-й случай стрельбы в школах в США с начала 2018 года.