США давили, чтобы Испания разорвала отношения с Мадуро — СМИ

Американский посол потребовал от Мадрида отказа поддерживать любой канал диалога с Мадуро

Николас Мадуро. Фото: AFP

США давили, чтобы Испания разорвала отношения с Мадуро — СМИ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/408/881/5c54088816abd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/408/881/5c54088816abd.jpg 2019-02-01T10:52:00+02:00 США Американский посол потребовал от Мадрида отказа поддерживать любой канал диалога с Мадуро

Администрация США оказывала давление на Испанию, чтобы Мадрид разорвал все каналы диалога с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом сообщила газета Pais.

По ее сведениям, 22 января испанские дипломаты встречались в Вашингтоне с представителями Госдепартамента и Совета национальной безопасности США.

Американская сторона заявила, что Венесуэлу ждут "важные события", не уточнив дополнительных деталей. Вскоре власти США через свое посольство в Мадриде предупредили испанское руководство, что лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо собирается объявить себя исполняющим обязанности президента республики.

Как пишет издание, вслед за этим, 24 января, глава МИД Испании Жозеп Боррель встречался с американским послом в королевстве. По данным источников Pais, дипломат заявил министру о важности, которую Вашингтон придает роли Испании и Португалии в венесуэльском кризисе за способность привлечь остальные страны ЕС на их сторону. Кроме того, американский посол выдвинул два требования: немедленное признание Гуайдо временным президентом Венесуэлы и отказ поддерживать любой канал диалога с Мадуро.

"На нас оказывается большое давление. Я не буду говорить, со стороны кого. Но вы можете себе представить, [кто оказывал его], чтобы мы проголосовали против создания [международной контактной] группы [по ситуации в Венесуэле]", – приводит издание слова Борреля в Конгрессе депутатов.

Ранее сообщалось, что США пригрозили серьезными последствиями тем, кто причинит Гуайдо вред.

Напомним также, что Италия не признает Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

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