США опровергли слова Луценко о списке от посла Йованович
США пока не предоставляют никакой помощи ГПУ
Госдеп США опроверг утверждение генпрокурора Украины Юрия Луценко о том, что посол США в Украине Мари Йованович якобы дала ему список лиц, действия которых не следовало расследовать
Об этом сообщает американское общественно-политическое издание The Hill.
В Госдепе США опровергли утверждение Луценко и отметили, что отменили помощь ГПУ, когда увидели в ведомстве недостаток политической воли для проведения реформ.
"Мы видели сообщения об этих обвинениях. Соединенные Штаты пока не предоставляют никакой помощи ГПУ, но раньше делали попытку поддержать фундаментальную реформу сферы юстиции, в том числе после Революции Достоинства 2014 года. Когда политическая воля для настоящих реформ у нескольких генпрокуроров, сменявших друг друга, оказалась недостаточной, мы из соображений ответственности перед американскими налогоплательщиками перенаправили помощь более продуктивным проектам ", - заявили в Госдепе.
В то же время Луценко изложил собственную версию переговоров с посольством США о помощи ведомству.
"В то время у нас было дело о хищении правительственной технической помощи США на сумму 4 млн долларов, и в этом отношении имел место этот диалог. В то время (Йованович) считала, что наши собеседования с украинскими гражданами, украинскими государственными служащими, которые были частыми посетителями американского посольства, бросают тень на антикоррупционную политику. на самом деле, мы получили от письмо посольства США, что деньги, о которых мы говорим, были под полным контролем посольства США, и посольство США не требовало нашей правовой оценки этих фактов. ситуация была довольно странной, так как средства, о которых мы говорим, были предназначены для Генпрокуратуры, и мы сказали, что мы никогда не видели их, и посольство США ответило, что проблем нет", – рассказал Луценко.
Как известно, ранее Луценко в интервью The Hill заявил, что Йованович передала украинским властям список людей, по которым нельзя проводить расследование.
."С первой встречи в Киеве посол США дала мне список людей, которых мы не должны привлекать к ответственности. Мой ответ – недопустимо. Никто в этой стране, ни наш президент, ни наш парламент, ни наш посол не помешают мне расследовать, имеет ли место преступление", - сказал Луценко.
Ранее Йованович призвала отправить в отставку главу Антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.
Также США призвали рассекретить госзаказы "Укроборонпрома".
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