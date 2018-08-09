США осенью введут второй пакет санкций против РФ в ответ на "дело Скрипалей"

Сегодня, 03:04

Второй пакет санкций может включать существенное снижение дипломатических отношений

Фото: Getty
Фото: Getty

Власти США намерены ввести второй пакет ограничительных мер против РФ осенью 2018 года в ответ на события в Солсбери, если не получат убедительных гарантий того, что российская сторона впредь не будет применять химоружие, сообщает в среду телеканал NBC со ссылкой на неназванного представителя госдепа.

"Второй пакет санкций, более болезненный, будет введен через три месяца (после первого этапа – ред.), если Россия не предоставит убедительные заверения, что не будет использовать химоружие в будущем и согласна на "локальные проверки" со стороны ООН. Эти условия, скорее всего, не будут выполнены", – отмечает NBC.

"Второй пакет санкций может включать существенное снижение дипломатических отношений, приостановку возможности полетов в США для государственной авиакомпании "Аэрофлот", а также о почти полном ограничении экспорта и импорта", – сообщил источник каналу.

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Канал также сообщил, что первый пакет санкций США против РФ, связанных с инцидентом в Солсбери, может не оказать существенного воздействия, так как во многом будет дублировать уже существующие ограничительные меры.

Ранее сообщалось, что администрация США планирует ввести новые санкции против России в ответ на события в британском Солсбери, где были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Санкции вступят в силу "примерно 22 августа".

Представитель американского Госдепартамента сообщил в среду на специальном телефонном брифинге для журналистов, что США введут в ближайшие пару недель запрет на поставку России продукции двойного назначения в рамках новых санкций Вашингтона в отношении Москвы, применяемых в связи с делом Скрипалей.

Напомним, что бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в британском городе Солсбери. Как оказалось, они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое раньше производили в СССР.

Как уже сообщалось, полиция считает, что для убийства Скрипалей в Британию была отправлена команда из четырех человек.
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Источник:

Интерфакс

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