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США оставят в Сирии вдвое больше солдат, чем планировали

Сегодня, 09:57

Ранее планировали оставить группу из 200 военных

Президент Америки Дональд Трамп
Президент Америки Дональд Трамп. Фото: AFP
США оставят в Сирии вдвое больше солдат, чем планировали //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/0fa/d01/5c70fad01bd3a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/0fa/d01/5c70fad01bd3a.jpg США Ранее планировали оставить группу из 200 военных

Вашингтон планирует оставить в Сирии вдвое больше военнослужащих, чем заявляли раньше в Белом доме.

США намерены оставить в арабской республике около 400 военнослужащихиз двух тысяч солдат, которые сейчас находятся в ближневосточной стране. Об этом сообщили в Белом доме.

Раньше пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс рассказывала, что Америка намерена временно оставить группу из 200 военнослужащих "для поддержания мира" в регионе.

По словам представителя Белого дома, солдаты будут располагаться на базе международной антитеррористической коалиции "Эт-Танф" неподалеку от границы с Ираком и Иорданией на востоке Сирии. Это решение США уже поддержали сирийские курды и призвали Вашингтон оставить военных, потому что опасаются наступления Турции после полного вывода американского контингента.

Напомним, президент США объявил о решении выводить американские войска из Сирии 19 декабря 2018 года. Первоначально предполагалось, что Америка выведет войска в течение 60-100 дней.

Также мы сообщали, что Испания не будет отправлять военных в Сирию по просьбе США к союзникам по НАТО занять их место после выхода из Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Боррелл.

В то же время министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли призвала свое государство и страны Запада продолжать борьбу с ИГИЛ в Сирии.

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Тег Сирия, США, Трамп, вывод войск

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