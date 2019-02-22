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США оставят в Сирии 200 военнослужащих и 200 миротворцев

Сегодня, 20:28

Военные останутся на базе "Ат-Танф"

Фото: Flickr
США оставят в Сирии 200 военнослужащих и 200 миротворцев //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/03e/599/5c703e5991463.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/03e/599/5c703e5991463.jpg США Военные останутся на базе «Ат-Танф»

Соединенные Штаты намерены оставить в Сирии 200 своих военнослужащих на базе в односторонне объявленной США зоне безопасности "Ат-Танф" близ иорданской границы, а также миротворческий контингент численностью 200 человек на северо-востоке арабской страны. Об этом сообщило в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на представителя американской администрации высокого ранга.

Накануне госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что решение о выводе американских войск из Сирии, принятое президентом США Дональдом Трампом остается в силе

Напомним, 19 декабря 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о решении начать вывод американских войск из Сирии. ОСейчас в арабской республике располагается двухтысячный американский контингент. Первоначально предполагалось, что США выведут войска в течение 60-100 дней.

Но уже в начале года Дональд Трамп заявил, что никогда не обещал быстрого вывода войск США из Сирии.

Тем временем в Пентагоне рассматривают возможность использования отдельных подразделений спецназа, которые будут проводить точечные военные операции против боевиков ИГИЛ в Сирии. 

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Тег Сирия, миротворцы

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Источник:

ТАСС

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