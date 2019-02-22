США оставят в Сирии 200 военнослужащих и 200 миротворцев
Военные останутся на базе "Ат-Танф"
Соединенные Штаты намерены оставить в Сирии 200 своих военнослужащих на базе в односторонне объявленной США зоне безопасности "Ат-Танф" близ иорданской границы, а также миротворческий контингент численностью 200 человек на северо-востоке арабской страны. Об этом сообщило в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на представителя американской администрации высокого ранга.
Накануне госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что решение о выводе американских войск из Сирии, принятое президентом США Дональдом Трампом остается в силе.
Напомним, 19 декабря 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о решении начать вывод американских войск из Сирии. ОСейчас в арабской республике располагается двухтысячный американский контингент. Первоначально предполагалось, что США выведут войска в течение 60-100 дней.
Но уже в начале года Дональд Трамп заявил, что никогда не обещал быстрого вывода войск США из Сирии.
Тем временем в Пентагоне рассматривают возможность использования отдельных подразделений спецназа, которые будут проводить точечные военные операции против боевиков ИГИЛ в Сирии.
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