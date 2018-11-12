США осуждают Россию за псевдовыборы в ОРДЛО

Сегодня, 18:06

В Госдепе прошедшие "выборы" назвали "попыткой Москвы институционализировать своих донбасских ставленников"

Хезер Науэрт. Фото: AFP
Хезер Науэрт. Фото: AFP

Американские власти осуждают Россию и возлагают на нее несет ответственность за псевдовыборы, которые на минувших выходных прошли в так называемых ДНР и ЛНР.

"Соединенные Штаты присоединяются к нашим европейским союзникам и партнерам, осуждая прошедшие 11 ноября фиктивные "выборы" на контролируемой Россией восточной Украине", – гласит заявление Госдепартамента, опубликованное руководителем пресс-службы ведомства Хезер Науэрт.

Она назвала произошедшее "незаконным процессом" и "попыткой Москвы институционализировать своих донбасских ставленников".

Науэрт призвала распустить эти объекты и напомнила, что прошедшие выборы противоречат Минским соглашениям.

Спикер Госдепартамента напомнила о том, что США "продолжат вводить санкции по Украине против России до тех пор, пока Москва в полной мере не выполнит Минские соглашения и не вернет контроль над Крымом Украине".

Напомним, что на прошлой неделе министерство финансов США расширило санкции против РФ  из-за Донбасса и Крыма – в список добавили трех физических лиц и девять компаний и организаций.

Как уже сообщалось, советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что новые санкции будут..

Также мы писали, что, по мнению главы Счетной палаты РФ, если Вашингтон введет дополнительные санкции в отношении России, у экономики страны начнется рецессия.
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Источник:

ТАСС

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