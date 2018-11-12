США осуждают Россию за псевдовыборы в ОРДЛО

В Госдепе прошедшие "выборы" назвали "попыткой Москвы институционализировать своих донбасских ставленников"

Американские власти осуждают Россию и возлагают на нее несет ответственность за псевдовыборы, которые на минувших выходных прошли в так называемых ДНР и ЛНР.

"Соединенные Штаты присоединяются к нашим европейским союзникам и партнерам, осуждая прошедшие 11 ноября фиктивные "выборы" на контролируемой Россией восточной Украине", – гласит заявление Госдепартамента, опубликованное руководителем пресс-службы ведомства Хезер Науэрт.

Она назвала произошедшее "незаконным процессом" и "попыткой Москвы институционализировать своих донбасских ставленников".

Науэрт призвала распустить эти объекты и напомнила, что прошедшие выборы противоречат Минским соглашениям.

Спикер Госдепартамента напомнила о том, что США "продолжат вводить санкции по Украине против России до тех пор, пока Москва в полной мере не выполнит Минские соглашения и не вернет контроль над Крымом Украине".

Напомним, что на прошлой неделе министерство финансов США расширило санкции против РФ из-за Донбасса и Крыма – в список добавили трех физических лиц и девять компаний и организаций.

Как уже сообщалось, советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что новые санкции будут..

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