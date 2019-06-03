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США откажутся от дополнительных обвинений в адрес Ассанжа

3 июня, 02:23

Одна из возможных причин — ЦРУ официально не подтверждало подлинность материалов, разглашенных Ассанжем

Фото: Getty Images

Министерство юстиции США не будет предъявлять основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу новые обвинения.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на свои источники.

Одна из возможных причин — ЦРУ официально не подтверждало подлинность материалов, разглашенных Ассанжем. Судебный процесс может повлечь разглашение еще большего объема секретных данных.

Напомним, что ранее в США планировали предъявить​ Ассанжу дополнительные обвинения еще по 17 пунктам. Новые обвинения должны были быть связаны с незаконным получением и обнародованием данных, имеющих отношение к обороне США.

Как сообщалось, британские правоохранительные органы сообщили о задержании основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, что еще совсем недавно предсказывали в самой организации. По данным Скотленд-Ярда, он был арестован в посольстве Эквадора в Лондоне.


Напомним, что Джулиан Ассанж укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне с 19 июня 2012 года – в этот день он зашел в здание дипмиссии и попросил предоставить ему политическое убежище. В это время он находился в Великобритании под подпиской о невыезде. Официально убежище ему было предоставлено 16 августа.

Защита Ассанжа опасается, что в случае выдачи США ему может грозить до 35 лет тюрьмы или казнь, однако Минюст США утверждает, что ему грозит всего 5 лет за хакерскую деятельность.

Несмотря на то, что на этой неделе в WikiLeaks прогнозировали высылку Ассанжа из эквадорского посольства, дипломаты этой страны такую информацию всячески отрицали.

Как мы уже писали, в 2017 году Джулиан Ассанж назначил награду за информацию об убийстве журналистки Дафны Каруаны Галиции. 

Ассанж в 2006 году основал портал WikiLeaks, на котором публикуется секретная информация о деятельности ряда правительств, в том числе США. Из-за выдвинутых против него в Швеции обвинений в домогательствах в 2012 году он попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне, где непрерывно находился на протяжении почти 7 лет.

Эквадор отказал ему в дальнейшем предоставлении убежища, после чего Ассанж был арестован полицией за неявку в лондонский суд по ордеру от 2012 года, а затем и по запросу США на экстрадицию от 2018 года.

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Тег обвинения, ассанж, Минюст США

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