США откажутся от дополнительных обвинений в адрес Ассанжа
Одна из возможных причин — ЦРУ официально не подтверждало подлинность материалов, разглашенных Ассанжем
Министерство юстиции США не будет предъявлять основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу новые обвинения.
Об этом сообщает Politico со ссылкой на свои источники.
Одна из возможных причин — ЦРУ официально не подтверждало подлинность материалов, разглашенных Ассанжем. Судебный процесс может повлечь разглашение еще большего объема секретных данных.
Напомним, что ранее в США планировали предъявить Ассанжу дополнительные обвинения еще по 17 пунктам. Новые обвинения должны были быть связаны с незаконным получением и обнародованием данных, имеющих отношение к обороне США.
Как сообщалось, британские правоохранительные органы сообщили о задержании основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, что еще совсем недавно предсказывали в самой организации. По данным Скотленд-Ярда, он был арестован в посольстве Эквадора в Лондоне.
Напомним, что Джулиан Ассанж укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне с 19 июня 2012 года – в этот день он зашел в здание дипмиссии и попросил предоставить ему политическое убежище. В это время он находился в Великобритании под подпиской о невыезде. Официально убежище ему было предоставлено 16 августа.
Защита Ассанжа опасается, что в случае выдачи США ему может грозить до 35 лет тюрьмы или казнь, однако Минюст США утверждает, что ему грозит всего 5 лет за хакерскую деятельность.
Несмотря на то, что на этой неделе в WikiLeaks прогнозировали высылку Ассанжа из эквадорского посольства, дипломаты этой страны такую информацию всячески отрицали.
Как мы уже писали, в 2017 году Джулиан Ассанж назначил награду за информацию об убийстве журналистки Дафны Каруаны Галиции.
Ассанж в 2006 году основал портал WikiLeaks, на котором публикуется секретная информация о деятельности ряда правительств, в том числе США. Из-за выдвинутых против него в Швеции обвинений в домогательствах в 2012 году он попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне, где непрерывно находился на протяжении почти 7 лет.
Эквадор отказал ему в дальнейшем предоставлении убежища, после чего Ассанж был арестован полицией за неявку в лондонский суд по ордеру от 2012 года, а затем и по запросу США на экстрадицию от 2018 года.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " США откажутся от дополнительных обвинений в адрес Ассанжа". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ассанжа перевели в больничное отделение тюрьмы в Лондоне
WikiLeaks серьезно озабочено стоянием здоровья издателя Джулиана Ассанжа
Стало известно, когда в Швеции объявят о решении по делу Ассанжа
Ассанж в 2006 году основал портал WikiLeaks, на котором публикуется секретная информация
В Британии Ассанджа приговорили к 50 неделям тюрьмы
Тюремный срок может закончиться намного раньше, если не будет никаких нарушений
Ассанж готов сотрудничать со шведским следствием
Ключевым вопросом на данный момент является экстрадиция Ассанжа в США