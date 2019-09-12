США отложат повышение пошлин на товары из КНР — Трамп

Мы согласились в качестве жеста доброй воли перенести повышение с 25% до 30% пошлин

/ Фото: AFP

Власти США по просьбе Пекина согласились на две недели отложить повышение с 25% до 30% пошлин на товары из Китая стоимостью 250 млрд долларов. Сообщение об этом американский президент Дональд Трамп опубликовал в среду на своей странице в Twitter.

"По просьбе вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ, а также в связи с тем, что 1 октября КНР будет отмечать 70-ю годовщину своего основания, мы согласились в качестве жеста доброй воли перенести повышение с 25% до 30% пошлин на продукцию стоимостью 250 млрд долларов с 1 на 15 октября", — написал хозяин Белого дома.

Напомним, что несмотря на ожидание очередного раунда переговоров,торговая война между США и Китаем продолжается. 1 сентября, Штаты и КНР ввели дополнительные таможенные тарифы на товары друг друга.

США ввели таможенные сборы на уровне 15% для товаров из Китая на сумму более 125 млрд долларов. Новые пошлины будут распространяться, в частности, на компьютерные колонки, наушники Bluetooth и разного рода обувь.

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Президент США Дональд Трамп при этом заявил, что его целью является снижение зависимости США от Китая, и вновь призвал американские компании найти альтернативных поставщиков за пределами Китая.

В ответ Китай начал вводитьдополнительные пошлины на некоторые товары из США на общую сумму 75 млрд долларов. Дополнительные тарифы в размере 5% и 10% были наложены на 1717 наименований товаров, произведенных в США. Кроме того, Пекин впервые повысил таможенный сбор до 5% на американскую сырую нефть.

Тем не менее Трамп по завершении саммита G7 во Франции заверил, что стороны все равно встретятся для переговоров в конце сентября. По словам президента США, 25 августа он получил телефонный звонок из Китая, во время которого США И КНР договорились возобновить торговые переговоры.

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