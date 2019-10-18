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США отложили производство истребителей F-35: названы сроки

18 октября, 22:02

Ранее планировали начать производство в конце этого года

/ Фото: Pixabay

Крупномасштабное серийное производство американских истребителей-бомбардировщиков F-35 откладывается на срок до 13 месяцев. Об этом сообщила в заместитель министра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд.

"Мы в действительности только что подписали отчет об отклонении в выполнении программы, который задокументировал ожидаемое нарушение порога, относящегося к решению о производстве полными темпами, продолжительностью до 13 месяцев", — сказала замглавы военного ведомства США.

Ранее предполагалось, что крупномасштабное производство F-35 начнется в конце этого года. Высказывания замминистра на практике означают, что оно может сдвинуться на январь 2021 года.

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Кроме того, Лорд подтвердила, что между Пентагоном и корпорацией Lockheed сохраняется неофициальная договоренность о производстве следующей партии F-35.

"Мы достигли джентльменского соглашения с Lockheed Martin и продолжаем вести переговоры о следующей партии F-35 в количестве 478 самолетов", — отметила замминистра.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп запретил продавать Турции F-35 свыше уже подписанных контрактов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, заявил, что Турция обратится к другим странам для покупки истребителей , если США не будут продавать ей самолеты F-35. Эрдоган отметил, что Турция может также пересмотреть вопрос о приобретении усовершенствованного самолета американской компании Boeing.

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США производство истребители F-35

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