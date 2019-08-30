Белый дом отменил безвиз для россиян в два региона США

Ранее гражданам России не требовались визы для посещения Гуама и Северных Марианских островов

/ Фото: Pixabay

На фоне дипломатического скандала, в рамках которого Россия отказалась выдавать визы американским сенаторам, Белый дом отменил для граждан РФ безвизовый режим въезда на Гуам и Северные Марианские острова сроком до 45 дней.

Соответствующее решение было подписано и.о. министра внутренней безопасности Кевином Макэлинэном, и 30 августа опубликовано на сайте Федерального реестра, где собраны официальные документы правительства США.

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В печатном виде оповещение опубликуют 3 сентября, спустя 30 дней после чего оно вступит в силу. Решение не коснется тех граждан, которые уже получили разрешение на безвизовый въезд

Министерство внутренней безопасности США обещает рассматривать в индивидуальном порядке прошения от граждан России о разрешении на безвизовый въезд на Гуам и Северные Марианские острова "по неотложной причине гуманитарного характера или по причине существенной общественной пользы" от таких визитов.

Напомним, в конце прошлого года Штаты почти в два раза повысили стоимость трехлетних виз для россиян.

Мы также писали, что пару лет назад из-за сокращения численности американских дипмиссий в России США на неделю приостановили процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России.

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