США отменили решение о предоставлении Украине торговых привилегий – СМИ

Параллельно с этим Белый дом в августе приостановил выделение Украине военной помощи на сумму в 391 млн долларов

/ Фото: AFP

Представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер в конце августа отозвал свою рекомендацию восстановить ряд торговых привилегий в отношении Украины. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в вашингтонской администрации.

Лайтхайзер, по их сведениям, принял данное решение после того, как занимавший на тот момент пост помощника президента по нацбезопасности Джон Болтон предупредил его, что американский лидер Дональд Трамп, вероятно, будет против любых мер, которые будут выгодны украинскому правительству. Параллельно с этим Белый дом приостановил выделение Украине военной помощи на сумму в 391 млн долларов. Как отмечает издание, на данный момент неясно, обращался ли Болтон к Лайтхайзеру по поручению Трампа, а также был ли глава государства в курсе этого разговора.

"Его решение о предоставлении торговых привилегий отозвали незадолго до того, как оно должно было лечь на стол президенту, — сообщил источник газеты. — Болтон обратился к Лайтхайзеру, чтобы заблокировать его".

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Ранее сообщалось, что сенаторы Демократической партии США призвали Пентагон расследовать задержку финансовой помощи Украине. Поводом для этого стали подозрения в том, что президент США Дональд Трамп пытался использовать ее в качестве рычага давления на украинские власти

Напомним, США восстановили всю военную помощь Украине как по линии Госдепартамента, так и по линии Пентагона.

Речь идет как минимум о 250 млн долларов по линии Пентагона, которые ранее были заморожены на время ревизии фондов. Кроме того, как сообщил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, еще более 140 млн долларов будет ассигновано по линии внешнеполитического ведомства.

В конце августа американская газета Politico сообщила, что президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине.

Как отмечала газета, президент хотел убедиться, что эти деньги используются наилучшим образом с точки зрения интересов Соединенных Штатов. На время ревизии данные средства были заморожены. Позднее издание информировало, что Пентагон по итогам проведенного обзора пакета военной помощи Украине выступил за его сохранение.

Согласно данным Министерства обороны США, объем военной помощи, оказанной Вашингтоном Киеву с 2014 года, составил 1,5 млрд долларов.

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