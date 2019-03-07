США отозвали визы 77 граждан Венесуэлы из-за Мадуро

Неделей ранее Вашингтон отозвал 49 виз у официальных представителей Венесуэлы

Фото из открытых источников.

США отозвали визы 77 граждан Венесуэлы из-за Мадуро //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d55/e85/5c6d55e85adc6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d55/e85/5c6d55e85adc6.jpg 2019-03-07T09:02:58+02:00 США Неделей ранее Вашингтон отозвал 49 виз у официальных представителей Венесуэлы

США отозвали визы 77 граждан Венесуэлы, большая часть которых была выдана чиновникам правительства президента Николаса Мадуро или членам их семей. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс.

"Госдеп отзывает 77 виз, включая визы чиновникам режима Мадуро и их семей. Мы будем продолжать привлекать членов правительства Мадуро к ответственности до тех пор, пока в стране не будет восстановлена свобода и демократия", – заявил Пенс, выступая в Вашингтоне.

Неделей назад Вашингтон отозвал 49 виз у официальных представителей Венесуэлы.

Напомним, ранее Соединенные Штаты предупреждили зарубежные финансовые институты о том, что они столкнутся с санкциями, если будут проводить транзакции в пользу президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его правительства.

Кроме того, Вашингтон ввел санкции против соратников Николаса Мадуро.

Как уже сообщалось, ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон поставил перед выбором армию Венесуэлы, пригрозив военным санкциями и изоляцией, если они не пропустят гуманитарную помощь.

Как сообщал сайт Сегодня, политический кризис в Венесуэле входит в топ-темы дня, к которым приковано внимание СМИ. Об остальных главных событиях смотрите на видео ниже:

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