США отправили авианосную ударную группу к берегам Сирии: подробности

По данным американских военных, группировка направляется в район Персидского залива

На фоне эскалации конфликта в Сирии появились сообщения, что авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower (CVN 69), пройдя пролив Гибралтар, вошла в Средиземное море.

По имеющимся данным, американский авианосец следует в Восточное Средиземноморье в сопровождении ракетных крейсеров USS San Jacinto (CG-56) и USS Vella Gulf (CG 72), а также эсминцев Truxtun (DDG-103), USS James Williams (DDG-95) и USS Stout (DDG 55). На борту авианосца размещены 48 истребителей-бомбардировщиков F/A-18E Super Hornet.

По штатному составу, авианосную группировку также должна сопровождать ударная атомная подводная лодка, оснащенная крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,5 тыс. км.

По данным американских военных, группировка направляется в район Персидского залива для смены авианосной ударной группы авианосца USS Harry S. Truman (CVN 75), которая в настоящее время несет дежурство в районе Оманского залива. Однако до этого она может на некоторое время "задержаться" в Восточном Средиземноморье вблизи Сирии, отмечают обозреватели.

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Как сообщалось, на фоне резкого обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб через Черноморские проливы в Сирию проследовали два российских фрегата – "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович", оснащенные крылатыми ракетами "Калибр", а также большой десантный корабль (БДК) "Орск".

В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. В ее составе до 15 боевых кораблей и судов обеспечения, сообщали ранее в пресс-службе Черноморского флота РФ.

Российские фрегаты, а также дизельные подводные лодки из состава постоянного соединения ВМФ РФ в Средиземном море ранее неоднократно наносили удары "Калибрами" по объектам в Сирии.

Напомним, в результате удара сирийской авиации в провинции Идлиб погибли по меньшей мере 33 турецких военнослужащих.

Видео: Reuters

После авиаудара Турция заявила, что считает сирийские войска вражескими целями и уже нанесла массированный ответный удар.

В Минобороны РФ утверждают, что российская авиация не принимала участие в ударе, а также отметили, что турецкие военные, согласно предоставленным координатам их нахождения, не должны были оказаться под обстрелом сирийской армии.

Однако глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что нападение произошло, несмотря на то, что расположение турецких войск в Идлибе заранее координировалось с Российской Федерацией.

Все подробности в спецтеме Эскалация конфликта в Сирии

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