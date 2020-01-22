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США отправили на лечение в Германию военных, пострадавших при ударе по базе в Ираке

22 января, 04:07

Учитывая природу травм, которые были уже выявлены, возможно, что в будущем могут быть обнаружены новые проблемы

Дополнительная группа американских военных, пострадавших при ударе Ирана 8 января по базе Айн-эль-Асад на территории Ирака, отправлена на лечение в военный госпиталь в Германии. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении представителя Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) Билла Урбана.

"По мере того как продолжается оказание медицинской помощи и оценка последствий на месте, были выявлены новые военнослужащие, у которых имеются потенциальные травмы", — сказал он. "Эти военнослужащие в качестве дополнительной меры предосторожности были доставлены в Ландштуль в Германию для дальнейшего обследования и оказания им необходимой помощи в амбулаторных условиях. Учитывая природу травм, которые были уже выявлены, возможно, что в будущем могут быть обнаружены новые травмы", — добавил Урбан.

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Количество отправленных на лечение военнослужащих СЕНТКОМ при этом не уточняется. Источники газеты The Washington Post, однако, сообщили, что речь идет о небольшом числе.

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Напомним, в ночь на 8 января Иран в ответ на убийство генерала Касема Сулейманиподверг массированной ракетной атаке две иракские военные базы, где расквартированы американские войска, – Айн аль-Асад в провинции Анбар на западе страны и базу в районе аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане.

Также СМИ сообщили о том, что Иран нанес вторую волну ударов по американским объектам.

Все подробности в спецтеме Удар Ирана по американским базам в Ираке

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Германия Ирак Иран США лечение

Источник: ТАСС

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