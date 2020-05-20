США отправили первую партию аппаратов ИВЛ в Россию

В среду вечером, 20 мая, США отправили первый военный самолет с партией аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для России, где число заболевших коронавирусом COVID-19 продолжает стремительно расти.
Об этом сообщается в Twitter Совета национальной безопасности.
"США содействуют поставкам пострадавшим людям от COVID-19 по всему миру. Эта гуманитарная помощь с аппаратами ИВЛ отправлена в Москву и спасет жизни в самом пострадавшем городе России", — говорится в сообщении.
По информации источника в Агентстве по международному развитию (USAID), военно-транспортный самолет С-17 с первой партией из 50 американских аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) вылетел во вторник в Москву с военной базы Чарлстон (штат Южная Каролина).
Ранее представитель вашингтонской администрации высокого ранга сообщал, что первая партия из 50 аппаратов ИВЛ для России будет готова к отправке 20 мая, а вторая со 150 аппаратами – 26 мая.
Всего же, по его словам, США на безвозмездной основе предоставляют России 200 аппаратов ИВЛ общей стоимостью 4,7 млн. долларов, уточняет "Голос Америки".
Напомним, ранее вокруг медтехники, которую Россия поставила в США, разгорелся скандал. Так, США отказались от российских аппаратов ИВЛ из-за пожаров в больницах, где проходят лечение больные COVID-19. По данным СМИ, причиной возгораний могла стать неисправность российских аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). После этих сообщений Соединенные Штаты, которые закупили у РФ аппараты ИВЛ, решили отказаться от их использования.
А 1 апреля в аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке приземлился грузовой самолет РФ, который привез 60 тонн аппаратов ИВЛ, масок, респираторов и других предметов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал груз "гуманитарной помощью". В ответ в Госдепартаменте заявили, что российская "гуманитарная помощь" была доставлена в США за деньги.
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