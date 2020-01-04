США отправят три тысячи десантников на Ближний Восток

Фото: U.S. Marine Corps/Sgt. Kyle C. Talbot/Handout via REUTERS

Американское военное командование решило на время перебросить дополнительно около 3 тыс. военнослужащих на Ближний Восток, сообщает телеканал NBC со ссылкой на знакомых с ситуацией официальных лиц.

Речь идет о бойцах воздушно-десантных войск, базирующихся в Северной Каролине. Часть из них направится в Кувейт, а часть – в Ирак. Предполагается, что эти силы, предназначенные для быстрого реагирования, пробудут на Ближнем Востоке около 60 дней.

Таким образом, в этом регионе будет находиться, в общей сложности, более 3,6 тыс. американских военнослужащих.

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Решение об отправке подкреплений было принято с учетом недавнего нападения демонстрантов на посольство США в Багдаде, отмечают собеседники телеканала. При этом, по их словам, переброска войск никак не связана с убийством американскими военными в Ираке в ночь на пятницу командира иранского спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани.

Напомним, что 63-летний генерал-лейтенант был убит на рассвете 3 января под Багдадом, куда он прибыл для встречи с командирами иракской милиции, – беспилотник подорвал два автомобиля, в которых, кроме Сулеймани, находился также заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Место иранского военачальника уже занял его заместитель бригадный генерал Исмаил Каани.

Духовный лидер Исламской республики аятолла Али Хаменеи осудил убийство командира иранского спецназа и пообещал отомстить тем, кто за этим стоит. Хаменеи также объявил трехдневный общенациональный траур. А президент Хасан Рухани обещал отреагировать на случившееся "более ожесточенным противостоянием" Америке.

Пентагон уже взял ответственность за ликвидацию, отметив, что операция проводилась по указанию президента США Дональда Трампа. Непосредственной причиной удара считается попытка штурма американского посольства в Багдаде, предпринятая 31 декабря, ответственность за которую США возложили на Тегеран.

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