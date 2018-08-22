США ответили на обвинения в подготовке переворота в Иране: у нас другие цели

Сегодня, 14:00

В Вашингтоне хотят не смены режима в Тегеране, а смены поведения нынешних властей

Джон Болтон. Фото: AFP
Джон Болтон. Фото: AFP

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил в среду в ходе пресс-конференции в Иерусалиме, что Вашингтон добивается не смены режима в Тегеране, а изменения его поведения.

"Чтобы всем было ясно: смена режима в Иране не является американской политикой, то, чего мы хотим – это существенное изменение поведения режима", – сказал Болтон, пресс-конференцию которого транслировало израильское телевидение.

Болтон прибыл в Израиль с трехдневным визитом в воскресенье. На следующий день он провел встречу в Иерусалиме с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху, а во вторник – с президентом страны Реувеном Ривлиным. Перед началом переговоров с главой израильского кабмина помощник Трампа по национальной безопасности заявил, что "для США вопросом высочайшей важности является недопущение появления у Ирана ядерного оружия и возможностей по его доставке".

Ранее Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что США создали в Госдепартаменте инициативную группу с целью подготовки госпереворота в стране.

"65 лет назад США свергли избранное народом демократическое правительство Мосаддыка, восстановив диктатуру и подчинив иранцев на следующие 25 лет. Теперь инициативная группа (в Госдепартаменте) планирует осуществить то же самое путем давления, дезинформации и демагогии. У нее ничего не выйдет", – говорится в заявлении.

Как известно, Госдепартамент США принял решение создать группу для координации своей политики в отношении Ирана. Ее работой будет руководить Брайаном Хук, который станет спецпредставителем США по Ирану.

По словам госсекретаря США Майкла Помпео, группа будет отвечать за взаимодействие США со странами, которые разделяют американские оценки касаемо "иранской угрозы". Со своей стороны Хук заявил журналистам, что объявление о формировании группы в годовщину операции спецслужб США и Великобритании по свержению в Тегеране правительства премьера-реформатора Мохаммеда Моссадыка в 1953 году – это "чистое совпадение".

Ранее в Тегеране заявили, что попытки экономического давления и угрозы со стороны США никогда не заставят Иран изменить свою политику в ближневосточном регионе.
Иран, США, Болтон
Источник:

ИТАР-ТАСС

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