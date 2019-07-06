Сделать стартовой
25,87
29,2
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

США озвучили Китаю детали встречи Трампа и Ким Чен Ына

6 июля, 04:54

Стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове, обменявшись мнениями по поводу ее урегулирования

Фото: AFP

Спецпредставитель Госдепартамента США по КНДР Стивен Бигэн проинформировал в телефонном разговоре заместителя министра иностранных дел Китая Ло Чжаохуэя о сути и деталях встречи американского президента Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Пханмунджоме. Об этом сообщил МИД КНР.

"Стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове, обменявшись мнениями по поводу ее урегулирования. Бигэн изложил китайской стороне, как проходила встреча в Пханмунджоме, заявив, что Соединенные Штаты готовы усилить диалог с Китаем по вопросам полуострова", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Ранее президент США заявлял, что его встреча с Ким Чен Ыном стала очень продуктивной, хоть и неожиданной.

Напомним, в КНДР назвали исторической встречу Ким Чен Ына и Трампа. Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились, как и ожидалось, на границе двух Корей.

Ранее мы писалиДональд Трамп и Ким Чен Ын встретились, как и ожидалось, на границе двух Корей, куда глава Белого дома прибыл заблаговременно, чтобы осмотреть позиции. После прибытия лидера КНДР прошла короткая встреча, в которой участвовал и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, а потом начались переговоры.

После переговоров Трамп заявил, что США и КНДР возобновят переговоры рабочего уровня о денуклеаризации Корейского полуострова в течение 2-3 недель. Также Трамп предложил Ким Чен Ыну посетить США, а севернокорейский лидер пригласил американского президента в КНДР.


Трамп в ходе разговора с ним перешагнул через демаркационную линию между двумя корейскими государствам и сделал несколько шагов, став первым действующим президентом США, побывавшим на территории КНДР.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Китай, США, встреча, КНДР, Трамп, Ким Чен Ын

Вы сейчас просматриваете новость " США озвучили Китаю детали встречи Трампа и Ким Чен Ына". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США могут пойти на ряд уступок, если КНДР заморозит программу вооружений

3 июля, 04:30

Правительство не готово снимать с КНДР санкции, если ее власти заморозят свою программу по разработке вооружений

Трамп с нетерпением ждет встречи с Ким Чен Ыном в ближайшее время

2 июля, 03:33

Трамп в воскресенье посетил Южную Корею, а также демилитаризованную зону на границе двух корейских государств

США не согласятся на частичный отказ КНДР от "ядерной заморозки"

2 июля, 00:33

Йонбен – крупнейший ядерный объект КНДР, созданный в 1964 году

Администрация Трампа может согласиться на "заморозку" ядерной программы КНДР – СМИ

1 июля, 22:31

Этот сценарий не ограничивает ракетных программ Пхеньяна

Трамп прокомментировал встречу с Ким Чен Ыном

1 июля, 19:10

Президент США рад был провести переговоры с лидером КНДР

Переговоры между США и КНДР: Помпео назвал возможную дату

1 июля, 08:00

По словам госсекретаря, Соединенные Штаты готовы сотрудничать с Северной Кореей

"Враг есть и на Западе": Ярош предупредил о новой опасности

Самые красивые спортсменки мира: итальянская версия

Самолеты «Руслан» российской компании арестованы судом Украины

Гигантская скала спасет Мир

Видео с места убийства супруги Максима Соколова

Команда Тимошенко: кто вошел в первую пятерку Батькивщины

Видео: КАМАЗ против Lamborghini - гонка за последнее место

Энтони Джошуа – Энди Руис. Видео нокаута

Фьюри жестко высказался о возможном возвращении Кличко в бокс

Нового руководителя Донецкой ОГА назначил Зеленский

Какие автомобили больше всего привлекают девушек?

Вот как я заработала на машину. Мой пошаговый метод

Экономический прогноз на третий квартал 2019 года: какими будут курс доллара и цены

Вчера, 07:00

В июле-сентябре экономисты обещают невысокий рост цен и зарплат

Тарифы на газ: цена для населения может быть выше, чем для предприятий

4 июля, 07:39

Эксперты говорят, сейчас самое время отменять режим ПСО, иначе зимой взлетят цены

Бензин дешевеет: каких цен на горючее ждать водителям в июле

3 июля, 07:37

Только за июнь АЗС опустили ценники на стелах на 10-30 копеек

Новые паспорта для украинцев: когда начнем получать безусловный доход от государства

3 июля, 07:19

У президента обещали младенцам процент от доходов страны. Эксперты: идея хороша, но трудновыполнима

Известный российский певец умер в возрасте 44 лет

Мода 90-х возвращается: 12 трендов из прошлого

В РФ объяснили, почему керченский стрелок убил десятки людей
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь