США озвучили Китаю детали встречи Трампа и Ким Чен Ына

Стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове, обменявшись мнениями по поводу ее урегулирования

Фото: AFP

Спецпредставитель Госдепартамента США по КНДР Стивен Бигэн проинформировал в телефонном разговоре заместителя министра иностранных дел Китая Ло Чжаохуэя о сути и деталях встречи американского президента Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Пханмунджоме. Об этом сообщил МИД КНР.

"Стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове, обменявшись мнениями по поводу ее урегулирования. Бигэн изложил китайской стороне, как проходила встреча в Пханмунджоме, заявив, что Соединенные Штаты готовы усилить диалог с Китаем по вопросам полуострова", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Ранее президент США заявлял, что его встреча с Ким Чен Ыном стала очень продуктивной, хоть и неожиданной.

Напомним, в КНДР назвали исторической встречу Ким Чен Ына и Трампа. Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились, как и ожидалось, на границе двух Корей.

Ранее мы писалиДональд Трамп и Ким Чен Ын встретились, как и ожидалось, на границе двух Корей, куда глава Белого дома прибыл заблаговременно, чтобы осмотреть позиции. После прибытия лидера КНДР прошла короткая встреча, в которой участвовал и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, а потом начались переговоры.

После переговоров Трамп заявил, что США и КНДР возобновят переговоры рабочего уровня о денуклеаризации Корейского полуострова в течение 2-3 недель. Также Трамп предложил Ким Чен Ыну посетить США, а севернокорейский лидер пригласил американского президента в КНДР.

Трамп в ходе разговора с ним перешагнул через демаркационную линию между двумя корейскими государствам и сделал несколько шагов, став первым действующим президентом США, побывавшим на территории КНДР.

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