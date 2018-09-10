США озвучили неприятную новость для Палестины

Американская администрация решила, что представительство ООП в Вашингтоне будет закрыто

Госдепартамент США объявил в понедельник о решении закрыть дипломатическую миссию Организации освобождения Палестины (ООП) в Вашингтоне. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт.

"После тщательного анализа (вашингтонская) администрация установила, что вашингтонское представительство Организации освобождения Палестины должно быть закрыто", - отметила она.

Науэрт также добавила, что американская "администрация решила, что представительство ООП в Вашингтоне будет закрыто при текущем положении дел".

Ранее The Washington Post сообщало, что администрация Трампа собиралась прекратить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA).

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Издание отмечало, что администрация Трампа хотела выразить свое несогласие с тем, как это агентство ООН тратит деньги и призвать к лишению большого количества палестинцев статуса беженцев.

Сейчас им обладают более пяти миллионов палестинцев. У Трампа предложили сократить это количество в 10 раз.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп в своем Twitter предложил прекратить предоставлять финансовую помощь Палестине за нежелание арабской страны вести переговоры о мире с израильтянами. Также Трамп обвинил Пакистан в содействии террору.

Ранее глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля означает конец американского участия в ближневосточном мирном процессе.