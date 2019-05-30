США озвучили важное решение по нефтяным санкциям против Ирана

Вашингтон будет вводить санкции в случае любых попыток импортировать иранскую нефть

Фото: REUTERS/Christian Hartmann/File Photo.

Соединенные Штаты больше не будут делать никаких исключений из нефтяных санкций против Ирана, действие которых было возобновлено в ноябре 2018 года, и начнут вводить санкции в случае любых попыток обойти ограничения. Это подтвердил в четверг спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук на телефонном брифинге для журналистов.

"Никаких больше новых исключений из нефтяных санкций не будет. Единственными разрешенными закупками нефти являются те, которые были согласованы в рамках периода, о котором мы договаривались – с ноября 2018 года до мая 2019 года", – сказал он.

"Мы будем вводить санкции в случае любых попыток импортировать иранскую нефть после окончания этого периода", – добавил Хук, отвечая на вопрос о том, смогут ли такие страны, как Китай и Индия, закупать хотя бы небольшие объемы иранской нефти после 1 мая.

22 апреля президент США Дональд Трамп решил не продлевать исключения из нефтяных санкций против Ирана, действие которых было возобновлено в ноябре 2018 года. Тогда Вашингтон ввел запрет на импорт иранской нефти, но разрешил крупнейшим импортерам продолжить закупки в течение шести месяцев.

Санкции в отношении Ирана, включающие запрет на закупку нефти, были восстановлены Вашингтоном в ноябре 2018 года – вскоре после того, как Трамп принял решение об одностороннем выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий. Однако администрация США на полгода вывела из-под действия этих ограничений восемь стран и территорий: Китай, Грецию, Индию, Италию, Японию, Южную Корею, Тайвань и Турцию.

В США подсчитали многомиллиардный ущерб Ирана от "нефтяных" санкций.

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