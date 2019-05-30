Сделать стартовой
26,68
29,77
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

США озвучили важное решение по нефтяным санкциям против Ирана

30 мая, 18:42

Вашингтон будет вводить санкции в случае любых попыток импортировать иранскую нефть

Фото: REUTERS/Christian Hartmann/File Photo
Фото: REUTERS/Christian Hartmann/File Photo.

Соединенные Штаты больше не будут делать никаких исключений из нефтяных санкций против Ирана, действие которых было возобновлено в ноябре 2018 года, и начнут вводить санкции в случае любых попыток обойти ограничения. Это подтвердил в четверг спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук на телефонном брифинге для журналистов.

"Никаких больше новых исключений из нефтяных санкций не будет. Единственными разрешенными закупками нефти являются те, которые были согласованы в рамках периода, о котором мы договаривались – с ноября 2018 года до мая 2019 года", – сказал он.

"Мы будем вводить санкции в случае любых попыток импортировать иранскую нефть после окончания этого периода", – добавил Хук, отвечая на вопрос о том, смогут ли такие страны, как Китай и Индия, закупать хотя бы небольшие объемы иранской нефти после 1 мая.

22 апреля президент США Дональд Трамп решил не продлевать исключения из нефтяных санкций против Ирана, действие которых было возобновлено в ноябре 2018 года. Тогда Вашингтон ввел запрет на импорт иранской нефти, но разрешил крупнейшим импортерам продолжить закупки в течение шести месяцев.

Санкции в отношении Ирана, включающие запрет на закупку нефти, были восстановлены Вашингтоном в ноябре 2018 года – вскоре после того, как Трамп принял решение об одностороннем выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий. Однако администрация США на полгода вывела из-под действия этих ограничений восемь стран и территорий: Китай, Грецию, Индию, Италию, Японию, Южную Корею, Тайвань и Турцию.

В США подсчитали многомиллиардный ущерб Ирана от "нефтяных" санкций.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег нефть, Иран

Вы сейчас просматриваете новость " США озвучили важное решение по нефтяным санкциям против Ирана". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Украинцам кардинально пересчитали пенсии: какую прибавку получат

​Люди спасли тонущих слонят: видео

​Почему время бежит быстрее, когда вы становитесь старше?

Жена Порошенко дала совет Елене Зеленской

Назначения Зеленского-президента: раскрыты имена 3 топ-чиновников

Аваков: почему Гиркину с НВФ дали пройти из Славянска в Донецк

Алексей Ягудин: "Мы банки пивные собирали, а им 30 тысяч мало"

Как привязанность к матери влияет на развитие детей

Коломойский прилетел в Украину не один: рассекречены фамилии

Нелюбимые дочери: Позвольте себе гнев и скорбь

Старец увидел страну, с которой Россия начнет воевать

Киньте аспирин в стиральную машину: эффект удивит всерьез

Почему начало охоты на "евробляхи" перенесли на День Независимости: эксперты рассказали

Сегодня, 07:25

Рада внесла новые изменения в Налоговый кодекс

Новый кредит или новая программа: о чем договорились МВФ и Зеленский

Вчера, 08:16

Вопрос о следующем транше МВФ будет решать только после парламентских выборов

Глава "Укравтодора": Через пять лет получим полноценный автобан

Вчера, 07:38

Славомир Новак рассказал нам, где в стране самые плохие дороги, кто теперь дает деньги на их ремонт, почему надо погашать кредиты, которые не брали, и из-за чего вместо небольших ремонтов автотрасс приходится делать капитальные

Без жары, зато с ливнями и шквалами: какой будет погода в июне

Вчера, 07:19

Начнется дождями, продолжится шквалами, закончится прохладой

Украинцам кардинально пересчитали пенсии: какую прибавку получат

«Я променял жену на молодую девушку и теперь живу как в тюрьме»

Орбакайте – 48. Показываем, как менялась знаменитая певица
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь