США перебрасывают на Ближний Восток более четырех тысяч военных (фото)

Около 700 военнослужащих уже были отправлены в Кувейт на этой неделе

США приступили к переброскев Кувейт более четырех тысяч военнослужащих из состава 82-й воздушно-десантной дивизии, расквартированной в Форт-Брэгге (штат Северная Каролина). Как сообщило агентство Associated Press, это подразделение отправляется для наращивания американского военного присутствия на Ближнем Востоке в свете роста напряженности из-за убийства в Ираке командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции, генерала Касема Сулеймани.

Агентство ссылается на официального представителя 82-й воздушно-десантной дивизии ВС США подполковника Майка Бернса. По его данным, около 700 военнослужащих уже были отправлены в Кувейт на этой неделе. На очереди — еще 3,5 тысячи американских десантников. Завершение их переброски ожидается через несколько дней.

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Наращивание военного присутствия США на Ближнем Востоке отражает опасения Вашингтона в отношении вероятной акции возмездия Ирана за гибель Сулеймани, отмечает издание.

Напомним, что США планируют очень быстро нанести удары по 52 объектам Ирана в ответ на возможное нападение.

Напомним, что ранее 63-летний генерал-лейтенант Аль-Кудс Касем Сулеймани был убит на рассвете 3 января под Багдадом, куда он прибыл для встречи с командирами иракской милиции, – беспилотник подорвал два автомобиля, в которых, кроме Сулеймани, находился также заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Место иранского военачальника уже занял его заместитель бригадный генерал Исмаил Каани.

Духовный лидер Исламской республики аятолла Али Хаменеи осудил убийство командира иранского спецназа и пообещал отомстить тем, кто за этим стоит. Хаменеи также объявил трехдневный общенациональный траур. А президент Хасан Рухани обещал отреагировать на случившееся "более ожесточенным противостоянием" Америке.

Пентагон взял ответственность за ликвидацию, отметив, что операция проводилась по указанию президента США Дональда Трампа. Непосредственной причиной удара считается попытка штурма американского посольства в Багдаде, предпринятая 31 декабря, ответственность за которую США возложили на Тегеран.

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