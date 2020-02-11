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США перебрасывают в Ирак дополнительные войска: что происходит

11 февраля, 01:46

Военным поручено заняться строительством новых укреплений для защиты базы от возможных атак

/ Фото: AFP

Вашингтон направил подкрепления на военную базу Айн-эль-Асад, расположенную в иракской провинции Анбар в 180 км к западу от Багдада. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на местные военные источники.

По сведениям телеканала, на базу переброшены "несколько крупных американских воинских подразделений". Утверждается, что военным поручено заняться "строительством новых укреплений для защиты базы от возможных атак".

Отмечается, что подкрепления "были переброшены и продолжают перебрасываться военными и гражданскими самолетами".

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При этом источники не располагают информацией, откуда ведется переброска американских сил на Айн-эль-Асад.

Ранее в понедельник телеканал Sky News Arabia, ссылаясь на заявление члена комитета по обороне и безопасности иракского парламента Али аль-Ганими, сообщил о том, что США начали вывод своих войск с 15 военных баз, находящихся на территории Ирака. По словам депутата, американцы ограничат свое присутствие в Ираке двумя крупными базами – базой близ города Эрбиль на севере страны и авиабазой Айн-эль-Асад.

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Alikhan Sariyev/Tengrinews/Reuters

Напомним, 5 января текущего года, спустя два дня после ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани.

Авиаудар был нанесен спустя несколько дней после попытки взять штурмом посольство США в Багдаде. Ответственность за случившееся Белый дом возложил на Тегеран.

Парламент Ирака принял резолюцию с требованием полного вывода из страны всех иностранных войск. США до сих пор отказываются выполнять это решение иракского парламента, а американский президент Дональд Трамп пригрозил Ираку "беспрецедентными санкциями" в ответ на возможные шаги Багдада, направленные на вывод сил Соединенных Штатов с территории республики.

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Ирак США военная база

Источник: ТАСС

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