США перебрасывают в Японию новейший ударный десантный корабль
Корабль America способен нести многоцелевые боевые самолеты пятого поколения F-35B
Командование ВМС США официально уведомило министерство обороны Японии о предстоящем размещении на военно-морской базе Сасебо на юго-западном японском острове Кюсю новейшего ударного десантного корабля America. Об этом сообщило в пятницу информационное агентство Киодо со ссылкой на военное ведомство страны.
Корабль America способен нести многоцелевые боевые самолеты пятого поколения F-35B, транспортные конвертопланы Osprey ("Оспри"), вертолеты и контингент морской пехоты численностью до 1,7 тыс. человек. Командование ВМС США уведомило, что America заменит на базе Сасебо универсальный десантный корабль Wasp ("Уосп"). Предполагается, что он будет отправлен в США на профилактику и техническое переоснащение. В Соединенные Штаты на ремонт будет переброшен и один из ракетных эсминцев, оснащенных многоцелевой системой слежения и наведения Aegis ("Иджис"). Таким образом пока в Японии будут базироваться не 12, а 11 американских кораблей с таким комплексом ПРО.
Переброска корабля America водоизмещением 44 тыс. тонн, длиной почти 260 метров и с характеристиками легкого авианосца, по мнению газеты "Джапан таймс", призвана укрепить военно-морскую группировку США в водах Дальнего Востока и усилить военное давление на Китай.
В Японии в течение всего послевоенного периода базируется 7-й флот США. В его распоряжении – до 70 кораблей различного типа и до 300 самолетов. Это крупнейший американский флот передового базирования.
Напомним, американская администрация приняла решение продать Японии корабельные системы противоракетной обороны (ПРО) Aegis на общую сумму 2,15 млрд долларов.
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