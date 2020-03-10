США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики: подробности

После переброски в Великобританию бомбардировщиков B-52H Startofortress Соединенные Штаты перебросили в Европу тяжелые малозаметные стратегические бомбардировщики B-2 Spirit. Об этом сообщает пресс-служба американского военного командования (EUCOM).
Переброшенные самолеты будут выполнять операции на различных военных объектах в зоне ответственности Европейского командования Вооруженных сил США. Бомбардировщики относятся к 509-му и 131-му бомбардировочным авиакрыльям ВВС США, дислоцированным на авиабазе Вайтмен в штате Миссури, но количество отправленных самолетов неизвестно.
Самолеты будут базироваться на авиабазе Лажеш, расположенной на португальских Азорских островах в Атлантическом океане.
Также сообщалось, что Военно-воздушные силы США могут задействовать старые модели стратегических бомбардировщиков, такие как B-52 Stratofortress, чтобы переоборудовать их для запуска гиперзвукового оружия.
Ранее в Сети появилось видео запуска двигателей стратегического бомбардировщика ВВС СШАB-52 Stratofortress необычным способом – при помощи пороховых стартеров.
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