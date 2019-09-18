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США перебросили в Великобританию еще один бомбардировщик-носитель ядерного оружия

18 сентября, 01:06

В июне этот самолет совершил вынужденную посадку в Англии из-за отказа двух из восьми двигателей

/ Фото: Wikipedia

Еще один бомбардировщик B-52H Startofortress ВВС, способный нести ядерное оружие, прибыл на передовую авиабазу американской стратегической авиации Фэрфорд в Англии.

ВВС США перевели бомбардировщик B-52H в Фэрфорд с авиабазы Милденхолл в Великобритании.

В июне этот самолет совершил вынужденную посадку в Англии из-за отказа двух из восьми двигателей.

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С учетом перебазирования самолета в настоящее время на передовой авиабазе стратегической авиации США Фэрфорд в Европе теперь размещены три стратегических бомбардировщика B-2 Spirit и два B-52H Stratoforttress.

В марте нынешнего года ВВС США временно перебросили в Великобританию сразу шесть стратегических бомбардировщиков B-52H. Они совершили серию тренировочных полетов вблизи границ России в регионе Балтики.

Напомним, что ранее венгерские ВВС также дважды за сутки перехватили военные самолеты России в небе над Балтикой.

Мы также писали, что ранее в июне российский истребитель Су-35 провел небезопасный перехват американского самолета-разведчика P-8A Poseidon над Средиземным морем.

Как уже сообщалось, российские истребители волнуют соседей РФ и с другой стороны континента — ранее стало известно, что реактивные истребители Сил самообороны Японии перехватили 8 российских боевых самолетов над побережьем Японии.

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Великобритания США самолет ядерное оружие бомбардировщик

Источник: Интерфакс

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