США перебросят в Европу самолеты пятого поколения – генерал

США намерены перебросить в Европу свои истребители-бомбардировщики F-35 или истребители F-22 (самолеты т.н."пятого поколения"), которые будут интегрированы для работы с уже размещенной там американской техникой и техникой союзников США. Об этом 25 июля заявил командующий американскими ВВС в Европе и Африке генерал Тод Уолтерс.

"Я рад сообщить, что мы будем возвращать средства пятого поколения на европейский театр [военных действий] этим летом", – рассказал американский генерал, имея в виду истребители-бомбардировщики F-35 или истребители F-22.

При этом Уолтес не уточнил, какие конкретно самолеты, в каком количестве и куда территориально США планируют перебросить.

"Эти средства будут работать с нашими американскими силами и силами союзников, которые уже находятся там, в том числе со средствами пятого поколения наших партнеров для интеграции с нашей авиацией, переброшенной ранее", – добавил американский генерал.

Напомним, в конце мая – начале июня США перебросили на авиабазу Фэрфорд в Великобритании несколько сверхзвуковых бомбардировщиков ВВС США Rockwell B-1B Lancer, каждый из которых способен нести более 60 тонн боеприпасов

Авиабаза Фэрфорд в графстве Глостершир в Англии является передовым пунктом базирования стратегической авиации ВВС США для проведения операций на европейском театре военных действий, в том числе для тяжелых бомбардировщиков ВВС США В-1В, стратегических бомбардировщиков В-52, способных нести ядерное оружие, а также стратегических высотных разведывательных самолетов U-2.

Ранее в США пристыдили российские истребители. Российская авиация все больше вызывает нареканий у иностранных клиентов, которые покупают у России самолеты. Так, американцы указывают, что Индия нашла много недостатков в новых российских самолетах и хочет от них оказаться.

В свою очередь, израильский политолог, специалист по Ближнему Востоку Авраам Шмулевич пристыдил "мощь" российской армии. Он считает, что она недееспособна в сравнении с американской или израильской, а российские самолеты – устаревшие.