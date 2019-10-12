США перебросят в Саудовскую Аравию три тысячи военных

США перебросят в Саудовскую Аравию дополнительно три тысячи военных, две батареи зенитных ракетных комплексов Patriot и один комплекс противоракетной обороны театра военных действий THAAD. Об этом говорится в распространенном сообщении Пентагона.
"По запросу Центрального командования министр обороны США Марк Эспер санкционировал переброску еще 3 тысяч военнослужащих в Саудовскую Аравию, двух эскадрилий истребителей, одного экспедиционного авиакрыла, двух батарей Patriot, одной системы THAAD, — отмечается в тексте. — Марк Эспер проинформировал наследного принца и министра обороны Саудовской Аравии о дополнительном развертывании войск, чтобы гарантировать и укрепить безопасность этой страны".
США, подчеркнули в ведомстве, не ищут конфликта с Ираном, но будут поддерживать военные возможности в регионе, чтобы "быть готовыми ответить на любой кризис, защитить своих военнослужащих и интересы".
Также Иран стянул войска к границе Турции.
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