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США перебросят в Саудовскую Аравию три тысячи военных

12 октября, 03:25

США, подчеркнули в ведомстве, не ищут конфликта с Ираном

/ Фото: Reuters

США перебросят в Саудовскую Аравию дополнительно три тысячи военных, две батареи зенитных ракетных комплексов Patriot и один комплекс противоракетной обороны театра военных действий THAAD. Об этом говорится в распространенном сообщении Пентагона.

"По запросу Центрального командования министр обороны США Марк Эспер санкционировал переброску еще 3 тысяч военнослужащих в Саудовскую Аравию, двух эскадрилий истребителей, одного экспедиционного авиакрыла, двух батарей Patriot, одной системы THAAD, — отмечается в тексте. — Марк Эспер проинформировал наследного принца и министра обороны Саудовской Аравии о дополнительном развертывании войск, чтобы гарантировать и укрепить безопасность этой страны".

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США, подчеркнули в ведомстве, не ищут конфликта с Ираном, но будут поддерживать военные возможности в регионе, чтобы "быть готовыми ответить на любой кризис, защитить своих военнослужащих и интересы".

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Также Иран стянул войска к границе Турции.

Позднее президент Турции сообщил, что подразделения ВС США начали покидать северные районы Сирии – территории, на которых Турция анонсировала начало в ближайшие дни военной операции. Президент США Дональд Трамп объяснил это тем, что пришло время американским военным "выйти из бесконечных войн" в Сирии и вернуться домой.

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Иран США военные Саудовская Аравия Ближний Восток

Источник: ТАСС

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