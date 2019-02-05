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США перебросят в Японию новейший десантный авианесущий корабль

Сегодня, 09:18

Вашингтон намерен укрепить военно-морскую группировку США в водах Дальнего Востока

Фото: wikipedia
США перебросят в Японию новейший десантный авианесущий корабль //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/935/8e9/5c59358e98786.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/935/8e9/5c59358e98786.jpg США Вашингтон намерен укрепить военно-морскую группировку США в водах Дальнего Востока

Командование ВМС США намерено разместить на своей базе Сасебо на юго-западном японском острове Кюсю новейший ударный десантный корабль America, способный нести боевые самолеты F-35B, транспортные конвертопланы Ospre, боевые вертолеты и контингент морской пехоты численностью до 1,7 тыс. человек. Об этом сообщила во вторник газета Japan News со ссылкой на информированные источники.

По их данным, America заменит на базе ВМС Сасебо универсальный десантный корабль Wasp. Предполагается, что он будет отправлен в США на профилактику и техническое переоснащение.

Переброска корабля America водоизмещением 44 тыс. тонн, длиной почти 260 метров и с характеристиками легкого авианосца, по мнению газеты, призвана укрепить военно-морскую группировку США в водах Дальнего Востока и усилить военное давление на Китай.

Ранее сообщалось, что у берегов Японии столкнулись истребитель и самолет-заправщик США.

В Японии в течение всего послевоенного периода базируется 7-й флот США. В его распоряжении – до 70 кораблей различного типа и до 300 самолетов. Это крупнейший американский флот передового базирования.

Напомним, американская администрация приняла решение продать Японии корабельные системы противоракетной обороны (ПРО) Aegis на общую сумму 2,15 млрд долларов.

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Тег США, Япония, десантный корабль

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Источник:

ТАСС

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