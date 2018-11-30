США передали союзникам по НАТО доказательства нарушения Россией ракетного договора

4-5 декабря на встрече глав МИД стран НАТО может быть принято заявление по этой теме

США передали партнерами по Североатлантическому альянсу доказательства нарушения российской стороной договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает в пятницу "Шпигель".

По информации издания, 4-5 декабря на встрече глав МИД стран НАТО может быть принято заявление по этой теме.

Согласно данным "Шпигеля", представители США обеспечили партнерам доступ к секретной информации, в том числе к спутниковой съемке. Съемка фиксирует траекторию ракеты SSC-8 (по натовской классификации), по которой можно определить ее дальность. Также США сообщили названия компаний, которые участвуют в производстве новых российских ракет и пусковых установок.

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Ранее министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Россия уже несколько лет нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

По словам Линкявичуса, соглашения о контроле над вооружениями очень важны, но не менее важно, чтобы все стороны их соблюдали. Если этого не происходит, то нужно заставить нарушителей это делать. До сих пор все призывы и критика в адрес России не принесли результатов.

Как сообщалось, ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении Вашингтона выйти из Договора о ракетах.

Напомним, еще в 2014 году США обвинили Россию в одностороннем нарушении Договора о РСМД, когда она проводила испытания запрещенной крылатой ракеты, а уже в 2017-м разместила в Калининградской области оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М". Их дальность полета превышает разрешенные Договором о РСМД 500 км.