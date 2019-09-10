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США передали в Украину картину, которую похитили нацисты

10 сентября, 01:43

Это первый результативный случай сотрудничества на официальном государственном уровне Украины и США

/ Фото: Посольство Украины в США

В Украину из США передали картину Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной", которая во время Второй мировой войны была потеряна из Днепропетровского художественного музея и впоследствии оказалась в США.

Об этом сообщает посольство Украины в США в Facebook.

"Это первый результативный случай сотрудничества на официальном государственном уровне Украины и США в возвращении памятников культурного наследия, незаконно вывезенных за границу", – говорится в сообщении/

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Возвращение картины стало возможным при участии посольства Украины в США вместе со Службой внешней разведки Украины в сотрудничестве с ФБР, Государственным департаментом США и прокуратурой округа Колумбия.

"Возвращение картины в Украину – это результат многолетней совместной работы и красноречивый жест не только стратегического партнерства между Украиной и США, но и дружбы между нашими народами", – заявил посол Украины в США Валерий Чалый.

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Напомним, что коридоры в здании Офиса президента Украины, которое в этом году открыли для посещений всем желающим, теперь будут украшать картины современных художников.

Президент Владимир Зеленский лично отбирал картины из коллекции музея.

Выбор главы государства остановился на работах Елены Придуваловой, Юлии Поляковой, Ольги Адам, Юрия Шаповала, Романа Минина, Алексея Аполлонова, Анастасии Крайневой и Алексея Кондакова. На одной из них изображен урбанистический пейзаж: рынок на фоне высотки, а также лоток с надписью "Шаурма".

Напомним, ранее президента Зеленского высмеяли за поздравление с Днем Киева, в котором он рассказал о том, как покорял столицу, и назвал запах шаурмы возле метро тем, что "делает Киев Киевом".

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США посольство картина Украина Чалый

Источник: Сегодня

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