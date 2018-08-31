США переходят в наступление в киберпространстве – американский эксперт

По мнению Уайнстайна, США до последнего времени не боролись с противниками в киберпространстве так активно, как могли бы

Администрация Дональда Трампа наконец отменила правила применения "кибероружия", действовавшие при предшественнике Трампа Бараке Обаме, — и американские "правительственные хакеры" теперь будут иметь больше свободы действий в плане реакции на кибератаки противников США и их сдерживания, пишет в своей статье для The Wall Street Journal эксперт по информационной безопасности и бывший сотрудник Кибернетического командования США Дейв Уайнстайн.

Как подчеркивает Уайнстайн, хотя подобные вести вряд ли понравятся разведывательным службам и дипломатическому корпусу, которые в целом с опаской относятся к "повышению градуса военных действий в киберпространстве", в Кибернетическом командовании, которое давно желало получить большее "пространство для маневра", таким переменам определенно обрадуются.

Государственная политика США в киберпространстве формируется как баланс между сдерживанием с одной стороны, и нуждами разведки и дипломатии — с другой, и отсутствие бюрократических барьеров для киберопераций усиливает возможности Вашингтона в плане сдерживания, однако может навредить агентурной деятельности, поясняет автор.

Во времена Обамы и Джорджа Буша — младшего сторонники примата разведки и дипломатии имели в Вашингтоне больший вес, однако при Трампе они его потеряли, а доступ к президенту получают в первую очередь представители военного истеблишмента, пишет он. Таким образом, "дни эпохи, когда сдерживание в киберпространстве приносили в жертву другим интересам, сочтены", констатирует эксперт.

Как отмечает Уайнстайн, "консервативный" подход к киберобороне последних лет был во многом связан с тем, что операции в кибепространстве гораздо сложнее в планировании — и если рассчитать, исходя из радиуса взрыва бомбы, возможные потери среди мирного населения при авиаударе несложно, то предсказать последствия применения кибероружия — задача уже совсем непростая. Это, к примеру, продемонстрировала "российская кибератака" при помощи вируса-вымогателя NotPetya в 2017 году: она начиналась как "целевая операция против украинских организаций", однако быстро разрослась до глобальных масштабов и в итоге затронула даже российские компании, подчеркивает он.

"Что будет, если США применят вредоносное ПО против России? Кремль прекратит взламывать электронные ящики американских политиков и уберет свои "импланты" из нашей важнейшей инфраструктуры? Или же код будет декомплилирован и затем использован против Соединенных Штатов?" — объясняет аналитик.

По мнению Уайнстайна, именно опасения в связи со вторым вариантом и привели к тому, что США до последнего времени не боролись с противниками в киберпространстве так активно, как могли бы.

По мысли Уайнстайна, чтобы киберарсенал США мог служить эффективным фактором сдерживания, властям необходимо быть готовыми к тому, чтобы в определенных обстоятельствах жертвовать интересами разведки и дипломатии ради военных целей. Кроме того, как полагает эксперт, Вашингтону следует перестать считать киберпространство "вещью в себе" и оставить за собой право отвечать на кибератаки физическими действиями.

По мнению автора, Америке следует применять кибероружие по двум сценариям: наступательному — то есть в качестве средства "первого удара" в ситуации, когда военный конфликт должен вот-вот начаться или уже начался, как это делала Россия, "запускавшая одновременно с применением наземных сил DDOS-атаки во время вторжений в Грузию в 2008-м и в Крым в 2014-м"; и оборонительному, в рамках которого США должны без стеснения выводить их инфраструктуру, угрожающую "цифровому суверенитету страны".

Несмотря на все вызовы и риски, связанные с военными операциями в киберпространстве, существовавший ранее статус-кво просто неприемлем — ведь когда у Кибернетического командования США связаны руки, противники страны не получают возмездия за посягательства в киберпространстве, подытоживает Уайнстайн.

"США должны быть готовы защищать свой цифровой суверенитет всеми доступными им средствами", — убежден эксперт.

Ранее мы писали, что США выделили огромную сумму на кибербезопасность выборов. 96% средств уже направлены в штаты, которые собираются освоить их за два-три года.

Также сообщалось, что США окажут поддержку Киеву в противодействии вмешательству в избирательный процесс во время выборов президента Украины, отмечает украинский посол в США Валерий Чалый.

Кроме того, напомним, что шесть стран ЕС решили создать кибервойска. Реализацию проекта будет координировать Литва.