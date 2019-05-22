США перехватили российские ракетоносцы и истребители у побережья Аляски

В Москве считают, что не нарушили американское воздушное пространство и ничего плохого не сделали

Фото: Минобороны РФ

Американские истребители F-22 перехватили четыре российских бомбардировщика Ту-95 и два российских истребителя Су-35 у побережья Аляски.

Об этом заявили в Командовании воздушно-космической обороны Северной Америки.

Инцидент произошел в понедельник, 20 мая, когда российская авиация вошла в опознавательную зону противовоздушной обороны, которая простирается примерно на 200 миль от западного побережья Аляски.

Перехват российских самолетов осуществлялся двумя группами F-22. Российские бомбардировщики и истребители оставались в международном воздушном пространстве.

В Министерстве обороны РФ заявили, что четыре стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановые полеты над нейтральными водами Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также вдоль западного побережья Аляски и северного побережья Алеутских островов.

"На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-22 ВВС США. Продолжительность полета составила более 12 часов", — заявили в российском военном ведомстве.

Ранее истребители НАТО, которые защищают воздушное пространство стран Балтии в рамках миссии Baltic Air Policing, четыре раза поднимали на перехват российских самолетов.

Ранее мы писали, что Россия испугалась шведского самолета-разведчика и отправила на перехват истребитель. После того как самолет-разведчик Швеции удалился от госграницы РФ, Су-27 вернулся на аэродром базирования.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " США перехватили российские ракетоносцы и истребители у побережья Аляски". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"