США планируют исключить ряд российских компаний из санкционного списка по Ирану – СМИ

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США собираются исключить из санкционного списка по Ирану ряд компаний из России, Китая и Европы, что, таким образом, может позволить им работать на ядерных объектах в этой стране без риска попасть под рестрикции, сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным источников, деятельность компаний усложнит разработку Ираном ядерного оружия.

Ранее спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что Иран усилил поддержку ливанских террористов из "Хезболлы" еще до того, как США вышли из "ядерной сделки" с Тегераном в прошлом году.

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"Этот арсенал затем использовался для нападений на нашего союзника Израиль", — сказал дипломат.

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Напомним, Хук оценил потери Ирана от американских санкций, направленных на нефтяной сектор страны, в 50 млрд долларов, что якобы привело к недостатку финансирования поддерживаемых Тегераном группировок.

О недавнем конфликте, который едва не закончился началом военных действий против Ирана – атаке на два танкера в Оманском заливе, вы можете узнать в видеосюжете:

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