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США планируют исключить ряд российских компаний из санкционного списка по Ирану – СМИ

31 октября, 03:23

По данным источников, деятельность компаний усложнит разработку Ираном ядерного оружия

/ Фото: AFP

США собираются исключить из санкционного списка по Ирану ряд компаний из России, Китая и Европы, что, таким образом, может позволить им работать на ядерных объектах в этой стране без риска попасть под рестрикции, сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным источников, деятельность компаний усложнит разработку Ираном ядерного оружия.

Ранее спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что Иран усилил поддержку ливанских террористов из "Хезболлы" еще до того, как США вышли из "ядерной сделки" с Тегераном в прошлом году.

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"Этот арсенал затем использовался для нападений на нашего союзника Израиль", — сказал дипломат.

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Фото: Шеметов Максим

Напомним, Хук оценил потери Ирана от американских санкций, направленных на нефтяной сектор страны, в 50 млрд долларов, что якобы привело к недостатку финансирования поддерживаемых Тегераном группировок.

О недавнем конфликте, который едва не закончился началом военных действий против Ирана – атаке на два танкера в Оманском заливе, вы можете узнать в видеосюжете:

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Россия Иран Китай США санкции

Источник: ТАСС

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