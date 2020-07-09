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США планируют новые переговоры с РФ о гонке вооружений

9 июля, 07:39

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

К дискуссии может присоединиться Китай

Соединенные Штаты Америки планируют провести с Россией переговоры о заключении нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Их хотят организовать через несколько недель.

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Об этом заявил спецпосланник президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли, сообщает "Укринформ".

"Надеюсь, следующий раунд переговоров с Россией на уровне технических экспертов состоится через несколько недель", – отметил он.

Биллингсли добавил, что к этим переговорам может присоединиться Китай. Дипломат надеется, что Пекин будет готов к дискуссии, ведь ранее китайская сторона отказывалась участвовать в таком формате.

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Напомним, что российский президент Владимир Путин официально вывел Россию из ДРСМД еще 3 июля 2019 года, подписав принятый ранее Советом Федерации закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

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Отметим, что ранее Путин признал, что Москва не потянет гонку вооружений с Вашингтоном.

"Сравните, сколько тратит на оборону Россия – около $48 миллиардов, и сколько США – более $700 миллиардов", – заявил он.

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Россия Китай США переговоры гонка вооружений

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