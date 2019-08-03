США почти договорились о мире с талибами в Афганистане: подробности соглашения

Соглашение между Соединенными Штатами Америки и афганским движением "Талибан", которое будет обсуждаться на переговорах в столице Катара Дохе, должно касаться в первую очередь достижения мира в Афганистане, а не вывода американских войск. Об этом написал на своей странице в Twitter спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад.
"Только что приехал в Доху, чтобы возобновить переговоры с „Талибаном". Мы стремимся к мирному соглашению, а не к соглашению о выводе войск. Речь идет о мирном соглашении, которое сделает возможным вывод войск. Наше присутствие в Афганистане зависит от условий, и любой вывод войск будет зависеть от выполнения условий", — заявил он.
По словам Халилзада, талибы "подают сигнал о том, что хотят заключить соглашение". "Мы готовы к хорошему соглашению", — подчеркнул он.
1 августа официальный представитель офиса движения талибов в Дохе Мухаммад Сохаил Шахин заявил, что "Талибан" надеется на достижение договоренностей с США на переговорах в столице Катара. Ранее он также подчеркивал, что талибы не собираются вести прямые переговоры с правительством Афганистана до тех пор, пока не будет объявлено о выводе из страны иностранных войск.
В Пентагоне сообщили, что американское министерство обороны не получало приказаний о выводе войск из Афганистана.
По данным Пентагона, с начала военных действий в 2001 году в стране погибли около 2,4 тыс. американских военнослужащих, более 20 тыс. получили ранения.
Ранее талибы сообщили, что надеются на достижение договоренностей с Соединенными Штатами на предстоящих переговорах, которые начнутся в столице Катара, Дохе, в конце текущей недели.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Дональд Трамп поручил ему начать вывод войск из Афганистанадо 2020 года. Помпео отметил, что президент США желает покончить с бесконечными войнами и выразил надежду, что потребность в боевых силах в регионе уменьшится.
Госсекретарь подчеркнул, что США и талибы достигли значительного прогресса в переговорах, которые ведутся в течение последнего года.
Напомним, мы писали, что министерство обороны США подготовило план, предусматривающий вывод американских войск из Афганистана в предстоящие 3-5 лет . Пентагон обсудил этот план с союзниками в Европе, которые отреагировали в целом в позитивном ключе. Так, предлагается в ближайшие месяцы сократить вдвое численность контингента США в Афганистане, который составляет 14 тысяч военнослужащих.
Тем временем боевые действия продолжаются.
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