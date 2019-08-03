Талибы подают сигнал о том, что хотят заключить соглашение

/ Фото: AFP

США почти договорились о мире с талибами в Афганистане: подробности соглашения https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5 2019-08-03T03:11:00+03:00 США Талибы подают сигнал о том, что хотят заключить соглашение

Соглашение между Соединенными Штатами Америки и афганским движением "Талибан", которое будет обсуждаться на переговорах в столице Катара Дохе, должно касаться в первую очередь достижения мира в Афганистане, а не вывода американских войск. Об этом написал на своей странице в Twitter спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад.

"Только что приехал в Доху, чтобы возобновить переговоры с „Талибаном". Мы стремимся к мирному соглашению, а не к соглашению о выводе войск. Речь идет о мирном соглашении, которое сделает возможным вывод войск. Наше присутствие в Афганистане зависит от условий, и любой вывод войск будет зависеть от выполнения условий", — заявил он.

По словам Халилзада, талибы "подают сигнал о том, что хотят заключить соглашение". "Мы готовы к хорошему соглашению", — подчеркнул он.

1 августа официальный представитель офиса движения талибов в Дохе Мухаммад Сохаил Шахин заявил, что "Талибан" надеется на достижение договоренностей с США на переговорах в столице Катара. Ранее он также подчеркивал, что талибы не собираются вести прямые переговоры с правительством Афганистана до тех пор, пока не будет объявлено о выводе из страны иностранных войск.

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В Пентагоне сообщили, что американское министерство обороны не получало приказаний о выводе войск из Афганистана.

По данным Пентагона, с начала военных действий в 2001 году в стране погибли около 2,4 тыс. американских военнослужащих, более 20 тыс. получили ранения.

Ранее талибы сообщили, что надеются на достижение договоренностей с Соединенными Штатами на предстоящих переговорах, которые начнутся в столице Катара, Дохе, в конце текущей недели.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Дональд Трамп поручил ему начать вывод войск из Афганистанадо 2020 года. Помпео отметил, что президент США желает покончить с бесконечными войнами и выразил надежду, что потребность в боевых силах в регионе уменьшится.

Госсекретарь подчеркнул, что США и талибы достигли значительного прогресса в переговорах, которые ведутся в течение последнего года.

Напомним, мы писали, что министерство обороны США подготовило план, предусматривающий вывод американских войск из Афганистана в предстоящие 3-5 лет . Пентагон обсудил этот план с союзниками в Европе, которые отреагировали в целом в позитивном ключе. Так, предлагается в ближайшие месяцы сократить вдвое численность контингента США в Афганистане, который составляет 14 тысяч военнослужащих.

Тем временем боевые действия продолжаются.

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