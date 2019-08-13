США поддержат жесткий Brexit – Болтон

Советник Трампа также отметил, что администрация президента США старается быть полезной Лондону

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Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон полностью поддержит Лондон в случае выхода из Евросоюза без соглашения.

Об этом сообщает DW.

"Соединенные Штаты поддержат выход Великобритании из Евросоюза без соглашения с Брюсселем, если так решит правительство в Лондоне. Об этом заявил в понедельник, 12 августа, советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон", – говорится в сообщении.

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По словам Болтона, если таково будет решение британского правительства, "мы поддержим его с энтузиазмом".

Советник Трампа также отметил, что администрация президента США старается быть полезной Лондону: "Мы хотим помочь с Brexit".

Болтон добавил, что Великобритания и США смогут договариваться о совместной торговой сделке сектор за сектором, оставив самые сложные сферы напоследок. При этом одним из самых сложных вопросов может стать соглашение относительно финансовых услуг.

Новости "Сегодня" сообщали, что новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон неоднократно заявлял о намерении вывести свою страну из ЕС к 31 октября 2019 года – с соглашением или без него.

Он также допустил, что "жесткого" Brexit можно избежать, если Евросоюз сам предложит компромиссные варианты новой сделки между Брюсселем и Лондоном. В то же время в Еврокомиссии заявили, что требования Джонсона несовместимы с позицией Евросоюза.

Журналисты "Сегодня" также общались с британскими экономистами и юристами и узнали, чего ждать Соединенному Королевству после выхода из Евросоюза. Подробности – в видеосюжете:

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