США подготовили для Китая неприятный "сюрприз"

Сегодня, 08:27

Американские власти планируют представить новую информацию о "враждебных действиях Китая" против государственного и частного секторов США и предпринять в связи с этим меры

Отношения между странами могут ухудшиться. Фото: AFP
Отношения между странами могут ухудшиться. Фото: AFP

Соединенные Штаты планируют в ближайшие несколько недель начать направленную против Китая крупную кампанию "в масштабах всей администрации". Об этом сообщил в воскресенье американский портал Axios ("Аксиос") со ссылкой на свои источники в правительстве США.

По их сведениям, с обвинениями в адрес Пекина выступят Белый дом, министерства финансов, торговли и обороны страны.

"Мы не позволим только России быть раздражителем, – приводит портал слова своего источника в Белом доме. – (Ими) Будут Россия и Китай".

Американские власти планируют представить новую информацию о "враждебных действиях Китая" против государственного и частного секторов США и предпринять в связи с этим меры. Так, как отмечает Axios, администрация США обвинит Пекин в "злонамеренных действиях" в киберпространстве, вмешательстве в выборы и краже объектов интеллектуальной собственности.

По данным портала, американское правительство "располагает тоннами данных" в поддержку своих обвинений.

"Мы собираемся показать, как Китай проник в США, и что мы делаем, чтобы противостоять этому", – рассказал источник портала в Белом доме.

"Инициатива исходит от аппарата национальной безопасности", – отметил он.

Однако, подчеркнул Axios, в вашингтонской администрации так и не пояснили, почему данное решение было принято именно сейчас. Кроме того, по словам источника, такой шаг одобрил президент США Дональд Трамп, который хорошо отзывается о председателе КНР Си Цзиньпине.

Так, в частности, 5 сентября Трамп заявил, что относится к Си Цзиньпину "с большим уважением".

Напомним, США наказали Китай санкциями за покупку российского оружия.

Госсекретарь США Майк Помпео считает, что Китай со временем станет более опасным для США, чем сегодня Россия.
Россия, Китай, США
Источник:

ТАСС

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