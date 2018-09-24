США подготовили для Китая неприятный "сюрприз"

Американские власти планируют представить новую информацию о "враждебных действиях Китая" против государственного и частного секторов США и предпринять в связи с этим меры

Соединенные Штаты планируют в ближайшие несколько недель начать направленную против Китая крупную кампанию "в масштабах всей администрации". Об этом сообщил в воскресенье американский портал Axios ("Аксиос") со ссылкой на свои источники в правительстве США.

По их сведениям, с обвинениями в адрес Пекина выступят Белый дом, министерства финансов, торговли и обороны страны.

"Мы не позволим только России быть раздражителем, – приводит портал слова своего источника в Белом доме. – (Ими) Будут Россия и Китай".

Американские власти планируют представить новую информацию о "враждебных действиях Китая" против государственного и частного секторов США и предпринять в связи с этим меры. Так, как отмечает Axios, администрация США обвинит Пекин в "злонамеренных действиях" в киберпространстве, вмешательстве в выборы и краже объектов интеллектуальной собственности.

По данным портала, американское правительство "располагает тоннами данных" в поддержку своих обвинений.

"Мы собираемся показать, как Китай проник в США, и что мы делаем, чтобы противостоять этому", – рассказал источник портала в Белом доме.

"Инициатива исходит от аппарата национальной безопасности", – отметил он.

Однако, подчеркнул Axios, в вашингтонской администрации так и не пояснили, почему данное решение было принято именно сейчас. Кроме того, по словам источника, такой шаг одобрил президент США Дональд Трамп, который хорошо отзывается о председателе КНР Си Цзиньпине.

Так, в частности, 5 сентября Трамп заявил, что относится к Си Цзиньпину "с большим уважением".

Напомним, США наказали Китай санкциями за покупку российского оружия.

Госсекретарь США Майк Помпео считает, что Китай со временем станет более опасным для США, чем сегодня Россия.