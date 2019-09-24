США подготовили для Турции новое предложение по поставкам Patriot и F-35: детали

Вашингтон и Анкара готовятся подписать соглашение о свободной торговле, чтобы достичь уровня товарооборота в 100 млрд долларов

/ Фото: Pixabay

Соединенные Штаты готовы сделать Турции новое предложение по поставкам зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и американских истребителей пятого поколения F-35. Об этом сообщает во вторник телеканал "Хабер тюрк" со ссылкой на свои источники.

По его данным, Вашингтон и Анкара готовятся подписать соглашение о свободной торговле, чтобы достичь уровня товарооборота в 100 млрд долларов. В рамках этого соглашения Турции будет сделано новое предложение по поставкам ЗРК Patriot и F-35, для республики также будут снижены пошлины на алюминий и сталь.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары рассмотреть вопрос приобретения американских зенитных ракетных комплексов Patriot, если США смогут предложить выгодные условия.

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"Вопрос покупки комплексов Patriot все еще актуален. Если договор будет соответствовать нашим условиям, то мы можем рассмотреть возможность их приобретения. Эта тема стоит в нашей повестке в ходе визита в США", – сказал он.

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Также напомним, что в начале января 2019 официальные представители администрации США посетили Анкару и передали турецкой стороне предложения по продаже ЗРК Patriot – сумма контракта составила 3,5 млрд долларов.

Речь шла о 80 ракетах-перехватчиках Patriot MIM-104E и 60 ракетах PAC-3 для комплексов Patriot и соответствующем оборудовании. Кроме ракет, США должны были поставить радиолокационные комплексы, станции управления, станции по запуску, средства связи, инструменты и испытательное оборудование, программы для наладки и проверки, вспомогательное оборудование.

Напомним, в Белом доме потребовали у Анкары отказаться от российских С-400, аргументируя это тем, что российская система несовместима с НАТО и представляет угрозу для программы истребителей F-35 под руководством США. В связи с этим американский президент Дональд Трамп запретил продавать Турции F-35 свыше уже подписанных контрактов.

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